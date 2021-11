Inviterer til klimamarch for et grønnere Rødovre

"Det her er en tværpolitisk march for en større sag," lyder det fra arrangør Troels Stru Schmidt om klimamarchen fra Rådhuspladsen til Damhustorvet den 6. november. Billedet er fra en demonstration i 2019, hvor kampen for minimumsnormeringer i daginstitutioner fik borgere og politikere på gaden. Foto: Arkiv

klimamarch Det bliver både grønt og festligt, når Rødovre får egen udgave af folkets klimamarch den 6. november. ”Klimapolitik skal ikke være en partipolitisk kamp. Alle skal bidrage til gode, lokale løsninger,” lyder det fra SFs lokale folketingskandidat, Troels Stru Schmidt, der er en af initiativtagerne bag den lokale klimamarch.

Af Christian Valsted

Den grønne dagsorden er en af kommunalvalgets hotteste emner, og på lørdag har lokale kræfter stablet en lokale klimamarch på benene fra Rådhuset til Damhustorvet ti dage før kommunalvalget.

Klimamarchen vil byde på en række talere, og SFs lokale folketingskandidat, Troels Stru Schmidt, der er en af initiativtagerne bag den lokale klimamarch, håber at man vil tage familien og naboen i hånden for at vise, at Rødovre vil og kan gøre noget for at blive en grøn kommune.

”Med marchen vil vi demonstrere, at vi kræver klimahandling fra vores lokalpolitikere. Vi vil fejre, at vi er nået langt, og samtidig huske på, at vi skal endnu længere. Rødovre har lavet gode klimatiltag de sidste år, men selv ikke Rødovres byråd kan forhandle med den næste orkan eller oversvømmelse, som giver folk vand i kælderen og træer i hovedet,” siger Troels Stru Schmidt, der har et ønske om, at Rødovres kommende kommunalbestyrelse vil tænke klima og bæredygtighed ind i alle kommunens tiltag, fra børnehavernes madindkøb til massive investeringer i grøn energi.

”Nok bliver marchen mindre end i København, men Rødovre kan vi noget helt specielt, fordi vi er lokale og i øjenhøjde. Vi vil bringe alle gode kræfter i byen sammen, og dermed også give plads til gensidig inspiration om grønne, lokale idéer hos alle deltagere,” lyder det fra Troels Stru Schmidt.

Skal ikke være en partipolitisk kamp

Troels Stru Schmidt understreger, at klimapolitik ikke skal være en partipolitisk kamp, og arrangørerne vil med klimamarchen minde om, at klimaet kræver fælles løsninger.

”Alle skal bidrage til gode, lokale løsninger. Det handler altså ikke om, hvordan partierne brander sig som grønne, men om konkrete løsninger for vores by,” siger Troels Stru Schmidt.

Den 6. november vil der være klimamarcher fra Esbjerg til Rønne, og hvis du vil deltage i den grønne march fra Rådhuspladsen til Damhustorvet, skal du møde op klokken 11. Arrangementet forventes at slutte klokken 13.