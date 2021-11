Ingen idrætspolitik fra Nye Borgerlige og Radikale Venstre

SFs Preben Riel undrer sig over, at hverken Radikale Venstre eller Nye Borgerlige har deltaget i debatten om fremtidens idrætspolitik i Rødovre Kommune. På billedet ses de syv kandidater, der spillede op til debat på Rødovregaard i oktober. Foto: Red.

Af Preben Riel, SF-Rødovre kandidat.

I slutningen af august udgav Fællesrepræsentationen af idrætsforeninger i Rødovre (FIR) en idrætsvis. Her havde foreningerne mulighed for omtale og annoncering om deres idrætsforening her i kommunen.

Den blev fulgt op af et vælgermøde den 7. oktober, hvor alle opstillede partier var indbudt.

Her glimrede Nye Borgerlige og Radikale Venstre ved deres fravær. Så de fremmødte kunne altså ikke blive klogere om deres mening om oplægget om den nye idrætspolitik, som meget aktuelt her i valgkampen er i offentlig høring. I sidste uge havde FIR atter en idrætsavis i Rødovre Lokal Nyt, hvor partierne er blevet bedt om deres syn på idrætspolitikken og faciliteter til at dyrke idræt. Atter en gang har de to partier ingen interesse i dette meget vigtige område for både gamle, som nye borgere i Rødovre. Jeg har været inde på deres hjemmesider, og kunne intet finde om idræt, ja kultur for den sags skyld, er heller ikke nævnt i partiprogrammet.

Hos Nye Borgerlige er det den personlige frihed til alt, og hos Radikale Venstre er det miljøet der vægter mest, som de to partier prioriterer, og det er de jo i deres gode ret til.

Men jeg vil opfordre borgerne i Rødovre der mener, at idræt (og kultur) er vigtigt i vores hverdag, til at stemme på de partier der, har en holdning til disse emner. Og gerne på SF, som har et stort fokus på, at borgerne har optimale muligheder for at dyrke idræt og kultur.