Hvorfor du bør overveje parterapi

SPONSORERET INDHOLD Hvis du er i et parforhold, så har du muligvis før prøvet at stå i en situation, hvor kommunikationen mellem dig og din partner ikke var tilstrækkelig.

Utilstrækkelig eller misledende kommunikation kan føre til misforståelser og større konflikter, fordi I ikke kommunikerer med hinanden som et par. Hvis der er opstået en kløft mellem jer som par, grundet tilbagevendende miskommunikation, så kan I overveje at begynde til parterapi. Med parterapi kan I få lov til at åbne op for de frustrationer, som I måtte have. Her vil I få eksternt råd og hjælp fra en parterapeut, der kan hjælpe jer på rette spor igen. Læs i denne artikel om de mange fordele, der ved parterapi.

Hvis der er manglende kommunikation

Kommunikation er gældende i enhver situation – både på arbejdet, i skolen, familieforholdet og slutteligt også parforholdet. Det er vigtigt, at kommunikation mellem dig og din partner er god. Når I vælger parterapi, så får i et sikkert og åbnet rum at snakke i, hvor I virkelig kan få lov til at snakke om det, der går jer på. Måske din partner vil dele noget, som du slet ikke vidste han/hun havde problemer med, eller som var årsagen til en konflikt, I har haft. En parterapeut vil lytte, stille spørgsmål og hjælpe jer på rette spor, så dig og din partner kan finde hinanden igen. Men vejen derhen kan være svær, hvis der ikke kommunikeres ordentligt.

Hvis en partner har været utro

Det er et stort tillidsbrud, hvis en partner i et forhold har været utro. Det kan være meget svækkende for tilliden mellem dig og din partner. Man vil konstant føle, at partneren vil gøre det igen. Hvis I begge er parat på at genfinde tilliden og kærligheden til hinanden igen, så kan en parterapeut hjælpe jer på vej. Utroskab ender ikke altid i en skilsmisse eller en afslutning på et forhold. Det kan genopbygges, og det kan en parterapeut hjælpe jer med. I et sikkert miljø med en parterapeut kan I snakke om, hvad der gik galt, og lægge fremtidsplaner for, hvordan I kommer gennem denne svære periode, sådan det ikke vil ske igen.

Hvis der er gået hverdag i forholdet

Et forhold vil ikke altid være en dans på roser, og hvedebrødsdagene kan hurtig få ende, og hverdagen melder ind. Det kan være arbejdet eller børnene, der tager over jeres tid sammen, og derfor er der ikke længere plads til det, som I før gjorde sammen. Et parforhold kræver pleje og kvalitetstid. Derfor kan en parterapeut hjælpe jer med, hvordan I finder glæden ved hinandens samvær igen, eller værktøjer til hvordan I bedre prioriterer hinanden. Det er en almindelig ting blandt mange par, at man ”glemmer” sin partner, fordi hverdagen har taget overhånd. En parterapeut vil hjælpe jer med at finde hinanden igen, så længe I selv er villige til at arbejde for det.

Hvem skal man kontakte?

Der findes mange parterapeuter, som man kan kontakte, hvis man overvejer parterapi. Det kan være, du kan forhøre dig blandt veninder/venner, om de har været i et parterapiforløb før med deres partner, og om de kan referere til en god parterapeut. Ellers er din anden løsning internettet. På internettet kan man søge specifikt efter parterapi i ens område, og hvilke muligheder der her. Det kan være, du bor på Frederiksberg og derfor gerne vil finde en lokal parterapeut. Brug det derfor som et søgeord i din søgning. Her kan du læse mere om parterapi i Frederiksberg, når Google giver dig søgeresultaterne. Så du ved hvilke muligheder du har. I sidste ende handler det om at finde en dygtig parterapeut, der kan hjælpe dig og din partner videre.