Hvis ordene driller, er hjælpen nær i Nørrekær

Lektiehjælpere fra Røde Kors efterlyser skoleelever, der har brug for lektiehjælp. Foto: Arkiv

HJÆLPEN ER NÆR De frivillige fra Røde Kors lektiecafé i Kærene har tidligere efterlyst flere frivillige hænder fordi unge strømmede til for at få hjælp, men nu er situationen vendt på hovedet.

Af Christian Valsted

De syv frivillige lektiehjælpere fra Røde Kors lektiecafé i Cafe Biblioteket i Nørrekær, kunne godt bruge endnu flere verber at bøje og ligninger at løse.

I øjeblikket er der så få unge skoleelever, der benytter lektiecaféen, at de frivillige nu vifter med flaget og siger: ”Vi er her stadig”.

Ifølge Bodil Larsen, der er aktivitetsleder i lektiecaféen, skyldes det manglende fremmøde at skoleelever til den ugentlige lektiecafé ikke, at samtlige af områdets skoleelever har knækket læsekoden eller fået styr på deres algebra, men nok snarere, at lektiecaféen er gået i corona-glemslen.

”Og derfor vil vi lige minde alle om, at vi stadig sidder klar til at hjælpe hver onsdag. Vi er syv voksne, som gratis kan hjælpe med sprog, dansk, matematik og kemi. Nogle er gymnasielærere, andre har højere uddannelser i matematik og kemi og andre har erfaringer fra forskellige jobs,” fortæller Bodil Larsen.

Det er ganske gratis

De frivillige fra Røde Kors sidder klar i Cafébiblioteket hver onsdag fra klokken 14.30 til 17.00, hvor de gratis hjælper børn fra folkeskolen og gymnasieelever med lektierne. Ifølge Bodil Larsen er det vigtigt at komme ud med budskabet om, at lektiehjælpen stadig er nær, for uddannelse, viden og læring går man ikke helt galt i byen med.

”Vi ved, at det har stor betydning, at børn og unge blive bedre til at læse og regne. Efter corona-nedlukningen er mange skoleelever ikke vendt tilbage, men vi er her altså stadig, så hvis du selv, eller nogle du kender, har brug for vores hjælp, er vi i caféen hver onsdag,” siger Bodil Larsen.