Højere karakterer til skoleelever

skole

Af Christian Valsted

Det faglige niveau er på rette vej i folkeskolerne i Rødovre,” lyder det fra formanden for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen (S), efter at en ny opgørelse fra Undervisningsministeriet over afgangsprøverne de senere år, viser en pæn fremgang.

I skoleåret 2017/2018 lå det gennemsnitlige karaktergennemsnit i fagene dansk og matematik på henholdsvis 6,2 og 6,6. Karakterer der i skoleåret 2020/2021 er vekslet til 7,9 og 7,5.

I dansk betyder det, at karaktergennemsnittet er over landsdelen, mens det stort set er på niveau i matematik.

Flemming Lunde Østergaard Hansen understreger, at det ikke er et mål i sig at være over landsgennemsnittet.

”Nej, det er ikke et mål i sig selv, men et pejlemærke vi kan måle indsatsen efter,” siger udvalgsformanden, inden han roser ledere, lærere, pædagoger, elever og forældre for indsatsen.

”Helt grundlæggende har vi fra politisk side været ærgerlige over, at vi, på trods at initiativer og fokus på at hæve karaktergennemsnittet, i en årrække stadig lå under landsgennemsnittet. Det har været et langt sejt træk, og der skal lyde en stor ros for skolernes store arbejde,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen, der til slut nævner, at karaktererne hurtigt kan ændre sig.

”Prøven i dansk stil kan være sværere, så det kan hurtigt ændre sig, men de nye karaktergennemsnit er en god indikator på, hvordan det går med fagligheden,” siger han.