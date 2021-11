Historisk sammensætning af køn i Kommunalbestyrelsen

De mandlige kandidater var i flertal på lygtepælene ved rådhuset, men i den kommende kommunalbestyrelse kan kvinderne mønstre et flertal. Foto: Brian Poulsen

kommunalvalg Det er første gang nogensinde, at der har været flere kvinder end mænd i kommunalbestyrelsen. ”Det er vigtigt for ligestillingen,” mener Birgitte Glifberg, der er nyvalgt KB-medlem for Socialdemokratiet.

Af Christian Valsted

Kommunalvalget den 16. november blev på mange måder historisk. Udover at de fem valgte partier, til den kommende kommunalbestyrelse, valgte at konstituere sig bredt, var det også første gang, at en kvinde blev som borgmester til et kommunalvalg i Rødovre, og første gang nogensinde, at kvinderne er repræsenteret med flere medlemmer end mændene.

Det glæder det nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlem Birgitte Glifberg (S), der mener at det er en sejr for ligestillingen.

”Uanset om vi taler om lokale kommunalbestyrelser eller om ledelseslaget i landets direktioner, er der brug for en større diversitet. I alt for mange år har vi oplevet, at for mange mænd træffer de vigtige beslutningen. Vores by og vores land har brug for en større grad af diversitet, og derfor mener jeg, at det er en sejr for ligestillingen,” siger Birgitte Glifberg.

Først ligestilling i 2096

Kommunalforsker Roger Buch er en af landets mest anvendte eksperter, når det handler om kommunalvalg. Han har kigget nærmere på udviklingen, og selvom Rødovre nu kan slå på tromme for, at være en af landets få kommuner, hvor der er ligestilling i Kommunalbestyrelsen, så ser det anderledes ud i langt de fleste af landets øvrige kommuner. På 30 år er der kommet 6,5 procentpoint flere kvinder blandt kommunalpolitikerne. I 1989 var 26,4 procent kvinder, og i 2017 nåede andelen op på 32,9 procent. Hvis den udvikling fortsætter, vil der først være ligestilling i landets byråd og kommunalbestyrelser om 76 år.

”Det går fremad, men det går ufatteligt langsomt, og der er ingen garanti for, at det fortsætter,” siger Roger Buch.

Han nævner, at 100-året for kvinders kommunale valgret blev fejret ved kommunalvalget i 2009, og at det kunne ses på valgresultatet.

Fire år senere var fokusset væk, og andelen af kvinder, der blev valgt ind, faldt igen.

Så selvom flere kvinder blev valgt ind i landets byråd den 16. november, er det langt fra en selvfølgelighed, at den udvikling fortsætter.

”Krænkelsessagerne er skyllet i over Danmark, og i forbindelse med det netop overståede kommunalvalg har der derfor været større fokus på ligestilling. Det kan ses på valgresultatet, men hvis fokusset er væk igen til valget i 2025, kan andelen af kvinder meget let falde igen, og så er vi tilbage ved start igen,” siger Roger Buch.