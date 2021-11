Her er konstitueringsaftalen

Brikkerne er faldet på plads. Sådan har partierne konstitueret sig efter nattens overraskende udvikling. Foto: Red

Aftale på plads Efter den overraskende konstituering på rådhuset i nat, kan partierne bag nu endelig løfte sløret for, hvordan rovet er blevet delt. Der er formandsposter til S,K, SF og Enhedslisten beholder viceborgmesterposten, mens Socialdemokratiet sikrer sig umiddelbart politisk flertal i alle udvalg, hvis de arbejder sammen med SF og Ø.

Af Michael Hansen

Det var fem glade spidskandidater, som natten til onsdag med Britt Jensen i spidsen stolt kunne fortælle, at der var indgået en bred konstitueringsaftale på tværs af de valgte i Kommunalbestyrelsen.

De endelige detaljer var dog ukendte for de menige folk, indtil onsdag eftermiddag, hvor indholdet og udvalgsposterne endelig fik lov til at se offentlighedens lys.

Der skulle fordeles 30 udvalgspladser, og mandatfordelingen blev således. Socialdemokratiet får 15 udvalgspladser herunder fem formandsposter i Økonomiudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Enhedslisten beholder 1.viceborgmesterposten, og får fire udvalgsposter i Økonomiudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Hos SF får Kenneth Rasmussen formandsposten i det nyoprettede Klima- og Naturudvalg. Derudover får SF poster i Børne- og Skoleudvalget og i enten Kultur- og Fritidsudvalget eller Beskæftigelsesudvalget.

Valgets store vinder i De Konservative har modtaget otte udvalgsposter, hvor formandsposten i Beskæftigelsesudvalget og Udvalgsposten i Økonomiudvalget må lune i turbanen. Som en ekstra gevinst er De Konservative med i samtlige udvalg på rådhuset. Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Venstre får en udvalgspost i Beskæftigelsesudvalget, og på den måde blev alle partier hørt og fik en del af kagen, da puslespillet blev lagt.

”Den aftale bygger på et konstruktivt samarbejde og tillid til hinanden, som vi har oparbejdet igennem halvandet år. Det er glædeligt, at det er lykkedes at videreføre det med denne her konstituering,” fortæller den nyvalgte borgmester Britt Jensen.

Hvem der skal sidde på de enkelte poster vil partierne løbende melde ud, når de er blevet enige. Det bliver dog senest den 1.december, hvor der vil blive afholdt et konstitueringsmøde.