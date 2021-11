Han var en af dem, der skabte Pandora – nu fylder han 70

"Vi var på boligmarkedet og kørte op og kiggede på de flotte villaer (på strandvejen red.), men hver gang vi satte os tilbage i bilen, så kiggede vi på hinanden og sagde: 'Hvad fanden skal vi her'. Foto: Brian Poulsen

Fødselsdag Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det, for navnet, Kenneth Ramstrup vil for mange nok ikke ringe en klokke, for selvom Kenneth var en af drivkræfterne bag Rødovres mest succesfulde væksteventyr, Pandora, har han holdt sig væk fra mediernes rampelys. Fredag runder han 70 år og har i den anledning helt eksklusivt valgt at lave et interview med Rødovre Lokal Nyt.

Af Michael Hansen

Slår man inkarneret Rødovre-borger op i ordbogen står der følgende. Inkarneret er en, som nærer stærk interesse eller forkærlighed for noget, og det er lige præcis det Kenneth Ramstrup gør. Han nærer stor kærlighed til Rødovre. For det er her, at han bor, er født og vokset op. Det samme gør sig gældende for hans kone Bente. Så når Kenneth Ramstrup den femte november bliver 70 år, markerer dagen samtidig en dobbelfødselsdag.

For selvom Kenneth, som var en af pionerne bag Rødovres mest kendte og største virksomheder Pandora og på baggrund af Pandora-succesen, egentlig sagtens kunne bosætte sig et andet sted end 2610, har kærligheden til byen og nærmiljøet vokset sig så stor, at han og konen ikke kunne drømme om at flytte væk.

”Med de midler vi har, kunne vi sagtens flytte op på Strandvejen. Da vi kom til penge, var vi i markedet og kørte op og kiggede på de flotte villaer, men hver gang vi satte os tilbage i bilen, så kiggede vi på hinanden og sagde. ’Hvad fanden skal vi her’. Bente, min kone, er fra Islev. Hun har søskende, som alle bor i kommunen. Jeg har tre brødre, hvoraf den ene bor i kommunen og de to andre i umiddelbar nærhed. Hvis vi sad deroppe i Nordsjælland, så så vi dem aldrig. De ville ikke komme impulsivt forbi og have den samme interaktion, som vi har med dem i dag,” forklarer fødselaren.

Rødovre i hjertet

Kenneth Ramstrup kom til verden i Tårnvej-blokkene, men flyttede som spæd allerede hurtigt videre til Lucernevej, og generelt har Kenneth virkelig afholdt Tour de Rødovre på forskellige villaveje og områder i Rødovre. Han lister lynhurtigt Tårnvej, Carlsro, Gunnekær, Lørenskogvej, Lucernevej og parrets nuværende adresse op.

”Hvorfor skulle vi flytte fra Rødovre, når vi er glade for at være her? Jeg har arbejdet store dele af mit arbejdsliv i Rødovre, så det var dejligt nemt og bekvemt, at man ”bare” skulle maksimalt 10 minutter væk,” forklarer han.

Det er den samme tankegang, som har gjort, at Kenneth Ramstrup altid levet et meget tilbagetrukket liv væk fra jetsettet, uden dyre biler i indkørslen og ikke bliver genkendt i Rødovre for sit engagement og skabelse af Pandora, og det har fødselaren det helt fint med.

”Vi ramte en guldåre, og det har gjort, at vi er endt i den situation, men jetsetlivet siger hverken min kone eller jeg noget. Fakta er jo, at vi har levet et almindeligt liv, ind til vi i midten af vores halvtredserne rigtigt kom til penge, og så er det i hvert fald for os, svært lige pludselig at skulle skeje ud. Vi har altid opført os ordentligt, også selv om vi er kommet til penge.” uddyber Kenneth Ramstrup.

Hip hurra

Tilbage på bopælen har tankerne omkring det at blive 70 år også givet anledning til mange refleksioner hos den kommende fødselar.

”Det er da også specielt at få et årti mere på dåbsattesten. Nu har jeg jo aldrig frygtet at blive 31,41 og så videre. Jeg har lidt den tanke og mening, at heldigvis, når jeg også at blive 70 og forhåbentlig også ældre, fordi jeg har jo levet så længe, at jeg har set, at der er nogle, der ikke længere kan følge med. Eller mentalt alt for tidligt falder fra, men det giver mig også tanker. Tanker, der går på, hvor udfordret verdenen vil være med hensyn til klima og befolkningseksplosion i fremtiden. Man kan godt tænke, at det skal jeg ikke være vidne til det, men det skal mine børn og børnebørn desværre være, men som den optimist jeg altid har været, tror jeg på, at ”verdenssamfundet” også løser den udfordring i tide.”, afslutter han.

Han ved ikke, hvad der skal på dagen, da det er sønnen, Martin og datteren, Camilla, som står for planlægningen af dagen, men han håber på, at dagen bliver i hans ånd, og gerne må indeholde en reception og en middag for familien og børnebørnene.

