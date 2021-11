Guldrus: Stor medaljehøst til Hwarang

Tobias Hyttel (tv) og Hamad Setta (th) vandt begge DM-guld i weekenden. På billedet ses de med trænerne Azam Nazim og Tarik Setta. Foto: Privat

taekwondo Ni nye danmarksmestre, syv sølvvindere og én bronzemedalje. Hwarang Rødovre Taekwondo var den mest vindende klub, ved dette års DM i taekwondo.

Af Christian Valsted

De har god grund til at juble i den lokale taekwondoklub Hwarang efter weekendens danmarksmesterskaber i den koreanske kampsport. Hwarang satte sig nemlig igen på tronen, som den mest vindende klub med hele ni danmarksmesterskaber, syv sølvmedaljer og en enkelt bronzemedalje. Corona-situationen aflyste sidste års mesterskaber, men i år blev der bogstavelig talt slået og sparket til den helt store guldmedalje.

Den Team Rødovre-støttede kæmper Tobias Hyttel vandt suverænt i sin vægtklasse, men han var langt fra den eneste af de lokale Hwarang-kæmpere, der stod øverst på podiet, da medaljerne skulle uddeles. Det samme gjorde Mirah Ghannam, Rosa Abu Setta, Maria Ghannam, Sara Abu Setta, Kody Atiadevey, Noah Swensson, Hamad Abu Setta og Moussa El Bahri.

Herudover kæmpede Zakaria Abu Setta, Victor Boye, mirah Al-Subaihi, Sofia Ghannam, Mariam Lille, Adam Mahnu og Maeriam Mahnu sig til flotte sølvmedaljer. Bradley Atiadevey snuppede en bronzemedalje i sin vægtklasse.

”Alle disse flotte resultater ender ud i at Rødovre bliver suverænt mest vindende klub og ikke nok med det, så får vores lille kriger Zakaria Abu-setta, årets fighter pokal. Vi er ovenud stolte at holdets præstation og alle præsterede deres bedste. Dette er et bevis på at vi i Rødovre Taekwondo klub ikke kun har kæmpere der lige nu ligger i verdenstoppen, men vi har masser af unge talenter på vej,” lyder det fra trænernee Tarik Abu Setta og Azam Nazim.