Gruppeformand: ”Selvfølgelig er vi ærgerlige”

”Selvfølgelig er vi ærgerlige,” fortæller Socialdemokratiets gruppeformand, Flemming Lunde Østergaard Hansen, der på billedet sidder i samtale med den tidligere Radikale viceborgmester Ole Parbst på valgaftenen i Viften Foto: Brian Poulsen

kv21 Socialdemokratiet fik en vælgerlussing, og går to mandater tilbage. Partiets gruppeformand, Flemming Lunde Østergaard Hansen, sætter ord på vælgernes dom.

Af Christian Valsted

På trods af at Socialdemokratiet fortsat er Rødovres klart største parti, var der flere dukkede nakker end bredde smil til valgarrangementet i Viften blandt Socialdemokratiets medlemmer.

Socialdemokratiet fik 1565 færre stemmer end ved valget i 2017, hvilket svarer til en tilbagegang på 6,3 procent, og to mistede mandater.

”Det er et dårligt valg, når vi går tilbage, men nu er vi tilbage i den situation vi var i ved forrige valgperiode, hvor vi også havde ni mandater. Den valgperiode vi er fældige med nu, er det bedste valg vi har haft nærmest nogensinde, så vi havde nok forventet at gå tilbage, men vi er selvfølgelig ærgerlige over, at miste to mandater,” fortæller partiets gruppeformand, Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Mandat-tilbagegangen betyder, at Socialdemokratiet i den kommende valgperiode ikke længere sidder på det absolutte flertal, og dermed ikke enerådigt kan satte den politiske dagsorden i Rødovre.

Flere oppositionspartier har i valgkampen italesat Socialdemokratiets absolutte flertal, og kaldt det en hæmsko for Rødovres udvikling, men det giver Socialdemokratiets gruppeformand Flemming Lunde Østergaard Hansen ikke meget for.

”Jeg ved ikke om man kan sige, at det har været usundt, at vi har haft flertal i Kommunalbestyrelsen. I den periode hvor vi har haft flertal, er nu nået frem til bredde løsninger med de øvrige partier. I det praktiske arbejde ved jeg ikke, hvor meget det har betydet, for vi har aldrig brugt vores absolutte flertal. Vi har altid samarbejdet med de andre partier, og det er vi så også tvunget til nu, men forskellen er ikke så stor, for det har vi har gjort det hele tiden,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen.

“SMS-sag har ikke været gavnlig”

Rødovres forhenværende borgmester, Erik Nielsen, var en markant skikkelse i partiet og en sand stemmesluger. Ved seneste kommunalvalg i 2017 høstede han således 4996 personlige stemmer. ’Erik-effekten’ har givetvis haft indvirkning på tirsdagens valgresultatet, men det er ikke hele forklaringen, mener Socialdemokratiets gruppeformand.

”Erik var en meget populær borgmester, men de landspolitiske tendenser har nok heller ikke været gavnlig med blandt andet SMS-sagen. Stemmeprocenten har også været lav denne gang, og jeg kunne godt forestille mig, at nogle af de vælgere, som ikke har stemt, ville have stemt på vores parti. Vi kan se på Milestedet (valgsted, red.) at vi fik 62 procent af stemmerne, og det var valgstedet med den absolut laveste stemmeprocent. Det har ikke været til gavn for os. Jeg tror, at vi havde fået et mandat mere, hvis der havde været en højere stemmeprocent,” fortæller Flemming Lunde Østergaard Hansen.