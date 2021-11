Grønt flag for femte skoleår i træk

Eleverne på Tinderhøj Skole var i fint humør, da det grønne flag strøg til tops i sidste uge. Foto: Red.

grønt flag ”Det grønne flag, jubi-jæh, vi har det grønne flag,” lød det fra eleverne i skøn fællessang, da skolen i sidste uge for femte skoleår i træk kunne fejre, at skolen har godt fat i den grønne omstilling.

Af Christian Valsted

Kan I ikke lige byde velkommen til borgmesteren,” lød opfordringen fra skoleleder på Tinderhøj Skole, Lars Rye Vadmand, til den store forsamling af elever, der torsdag den 11. november var samlet foran skolens indgang for at fejre, at Friluftsrådets grønne flag igen skulle til tops i flagstangen.

Eleverne svarede med et takfast ‘velkommen’ mens de viftede med dannebrogflag.

Som grøn profilskole er det måske ikke så underligt, at Tinderhøj Skole modtager Friluftsrådets ’Det Grønne Flag’, men at skolen gør det for femte skoleår i træk er alligevel bemærkelsesværdigt.

For at få Det Grønne Flag skal skoler opfylde Grøn Skole-programmets syv trin, der sikrer at bæredygtighed tænkes ind i skolens undervisning, drift og organisering. Blandt andet skal skolen oprette et grønt råd og udarbejde en grøn handleplan. Det har man gjort på Tinderhøj Skole, og Karen Præstegaard Hendriksen, der er projektleder i Friluftsrådet, fortæller, at Tinderhøj Skoles organisering af det grønne arbejde er noget rådet ofte nævner for nye kommuner, der ønsker at sætte gang i den grønne omstilling.

”At I fra kommunalt hold har valgt at afsætte midler til en grøn koordinator, giver gode forudsætninger for at tænke bæredygtighed ind på alle klassetrin og i alle fag. Dette skaber ringe i vandet og er ikke kun en inspiration på Tinderhøj Skole eller i Rødovre Kommune, men også videre ud i resten af Grøn Skole-netværket, hvor skoler i 75 af landets kommuner er med,” siger Karen Præstegaard Hendriksen.

I har bestået

Borgmester Britt Jensen (S) havde også kun ros til overs for elevernes indsats og grønne fokus.

”I har et grønt råd, en grøn vision, og I har grøn undervisning. Og I har bestået.

Det er et vigtigt arbejde, I har kastet jer ud i – og endda været så gode til, at I får det grønne flag,” lød det blandt andet i Britt Jensens tale til eleverne.

I løbet af det forgangne skoleår har alle elever arbejdet med grønne læringsmål.

Eksempelvis har 6. klasserne undersøgt biodiversitet, og hvordan det kunne forbedres på skolens matrikel i forbindelse med en designkonkurrence med fokus på både biodiversitet og læringsrum.