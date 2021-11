Gik til fordel for klimaet

Flere end 70 personer deltog, da Folkets Klimamarch i lørdags gik fra Rådhuspladsen til Damhustorvet til fordel for klimaet. Foto: Privat

klimamarch Folk i alle aldre traskede i lørdags til fordel for klimaet, da de deltog i Folkets Klimamarch. Ruten startede ved rådhuset og sluttede på Damhustorvet.

Af Michael Hansen

Mens der var fornemt besøg af landets statsminister i den ene ende af byen, vandrede godt 70 mennesker til fordel for klimaet i den anden ende.

Det var organisationen Klimabevægelsen, som havde indkaldt til Folkets Klimamarch i hele landet. I Rødovre gik marchen fra Rådhuspladsen i Rødovre til Damhustorvet.

En af initiativtagerne var Troels Stru Schmidt, der er Folketingskandidat for SF. Han sagde følgende.

” I dag er der klimamarcher over hele Danmark, fra Aalborg til Svendborg, og fra Esbjerg til Rønne! Dette er folkets klima-march, for vi fejrer at folkeligt pres kan gøre en forskel, og at klimaet er vores alle sammens sag.”

Caroline Gebara, der er medlem af Klimabevægelsen, supplerede.

”Vores ønske er, at klimahandling ikke skal høre til enkelte partier, men at vi kan blive enige om grønne lokale løsninger på tværs og som Rødovreborgere. Og så handler det her ikke om hvordan partierne brander sig som “et grønt parti”, men om de har en plan for at Rødovre bliver grøn. Med andre ord: Det handler om Rødovre.”