Farverig prisvinder buldrer derudad

Administrerende direktør i Flügger, Sune Schnack,til venstre, var naturligvis en glad mand, da han mandag aften blev klappet på scenen i Kulturhuset Viften for at modtage Rødovre Erhvervspris. På billedet ses også borgmester Britt Jensen og Ulf Schnack, der selv sad i direktørstolen i Flügger, da virksomheden blev omdannet til aktieselskab i 1970. Foto: Brian Poulsen

årets virksomhed Malingkoncernen Flügger blev mandag aften hædret med prisen som årets virksomhed i Rødovre. ”Det er et stort skulderklap,” fortæller administrerende direktør Sune Schnack.

Af Christian Valsted

Seks virksomheder var indstillet til Rødovre Erhvervspris, da Rødovre Kommune mandag aften, for syvende gang, uddelte prisen.

Med erhvervsprisen vil Rødovre Kommune anerkende virksomhedernes engagement i det lokale erhvervsliv, og de seks indstillede virksomheder har da også, på hver deres måde, skilt sig ud i det forgangne år.

Borgmester Britt Jensen (S), der ligeledes er formand for Erhvervsrådet, stod for uddelingen, og i Kulturhuset Viften kunne hun afsløre, at det er den internationale koncern, med de lokale rødder, Flügger, der det næste år kan bryste sig af, at være årets virksomhed i Rødovre.

Flügger har hovedkontor på Islevdalvej, og malingkoncernen har været på en vild rejse, der foruden stor økonomisk vækst, lokalt kulminerer til næste år med åbningen af en stor flagskibsbutik i forlængelse af hovedkontoret i Islev.

Virksomhedens medejer, hovedaktionær og administrerende direktør, Sune Schnack, var derfor en glad mand, da han mandag aften blev klappet på scenen for at modtage prisen.

”Vil gerne fortælle Rødovre, hvem vi er og hvad vi står for. Derfor er det super fedt at vinde Rødovre Erhvervspris,” fortæller Sune Schnack.

Den kommende butik i Islev bliver en af landets største, og for Sune Schnack er det helt afgørende, at Flügger får en base, hvor kunderne kan få den rette ekspertise og blive inspireret.

”Vi ser behovet for at have en butik midt i Storkøbenhavn. Vi er i gang med byggeriet af ’Flügger House’, og har i den forbindelse haft en god og tryg dialog med Rødovre Kommune. Vi har kun oplevet velvilje fra kommunens side, og jeg ser prisen som en anerkendelse af det arbejde, vi udfører, hvilket gør mig glad,” fortæller den administrerende direktør.

Den kommende butik på Islevdalvej bliver på mange måder anderledes. Butikken henvender sig selvfølgelig til hr. og fru. Danmark, men skal også agere fødekæde og lager til hele det Storkøbenhavnske marked.

”Flügger House bliver nerven for hele vores b2b-handel (handel mellem to virksomheder, red.). Vi lever i en tid, hvor alting går hurtigt, og derfor arbejder vi blandt andet på, at det vil blive muligt for virksomheder at få adgang til butikken 24 timer i døgnet,” fortæller Sune Schnack om den kommende butik, der forventes at åbne til foråret næste år.

Vild vækst

i 2016 stod det ikke skrevet i stjernerne, at Flügger skulle åbne flagskibsbutik eller hævebundlinjen med mere end 200 millioner kroner. Men takket være en effektiv og strømlinet forretning er det lykkedes den lokale virksomhed at præsentere det ene rekordregnskab efter det andet I 2021/2022 forventer koncernen at omsætte for mellem 2,5 og 2,6 milliarder kroner, og overskuddet forventes at lande på mellem 220-270 millioner kroner.

Tallene står i skærende kontrast til 2016, hvor bundlinjen lød på 16 millioner kroner.

”Vi er kort og godt gået fra at være en virksomhed med en lav bundlinje til at vækste og præsentere rekordregnskaber,” siger Sune Schnack.

Grøn rejse

Flügger er en børsnoteret virksomhed, der er arbejdsplads for mere end 1700 medarbejdere. Flügger bygger på fundamentet af en gammel tysk virksomhed, hvor Sune Schnacks oldeforældre var henholdsvis direktør og salgschef i den danske afdeling.

Familien Schnack købte i 1948 virksomheden, og har siden opbygget det Flügger-foretagende, som vi kender i dag.

I 1958 flyttede Flügger til Rødovre, og i 70’erne begyndte virksomheden at producere vandbaseret og dermed mere miljøvenlig bygningsmaling.

”Vi var den første fabrik i Danmark, der producerede vandbaseret maling, og med en ny grøn strategi har vi valgt at accelerere vores grønne rejse yderligere,” siger Sune Schnack.

Flügger har en målsætning om at blive CO2-

neutrale i 2030, og anvender i dag genbrugsplast i alt lige fra afdækningstape til malingbakker.

”Det er ikke en nem rejse, men vi ser hele tiden på, hvordan vi kan genbruge materialer og dermed hjælpe miljøet,” fortæller den administrerende direktør, der på trods af Flüggers størrelse, som stor international koncern, der opererer i hele Verden, ikke har planer om at forlade Rødovre.

”Vi hører til i Rødovre, og jeg har svært ved at forestille mig, at vi ikke skulle være her. Vi er historisk forbundet til Rødovre, men min farfar var vist ikke helt tilfreds med, at valget faldt på netop Rødovre tilbage i 1958. Dengang var Islevdalvej bare en markvej og Rødovre var meget langt væk fra København. I dag er Rødovre det tætteste man kommer på hovedstaden, og vi har hovedkontor, hvor kvadratmeterne er til at betale, så vi er bestemt ikke på vej væk.”