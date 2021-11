Færre indbrud i Rødovre

Rødovre havde i tredje kvartal af 2021 62 anmeldte indbrud, hvilket er et fald på cirka 20 procent i forhold til samme periode sidste år. Foto: Signelements

politi Danmarks Statistik har netop offentliggjort tallene over indbrud for tredje kvartal i 2021, og selvom ethvert indbrud er et for meget, så kan Rødovres borgere sove tryggere end sidste år ved samme tid.

Af Christian Klarskov Bauch

Et fald i indbrud på 20 procent, det er de tørre tal, som Danmarks Statistik netop har fremvist for indbrud i tredje kvartal. Helt specifikt betyder det, at i Rødovre har der i 2021 været 62 indbrud i modsætning til 87 indbrud sidste år i samme periode.

Disse gode tal kan ses over hele landet, og det glæder programchef i Bo Trygt, Britt Wendelboe, der dog er overrasket over det gode tal for kvartalet efter den første restriktionsfri periode i halvandet år.

”Corona-tiden med de tilhørende nedlukninger har haft en positiv effekt på antallet af indbrud. Derfor overrasker det meget positivt, at indbrudstallene i tredje kvartal – på trods af en fuld genåbning – fortsat falder. Men det er selvfølgelig rigtig glædeligt,” forklarer hun i en pressemeddelelse.

Det er dog ikke kun positive nyheder, da Rødovre stadig i 2021 har haft flere indbrud end de foregående år, hvis man ser bort fra 2020, der på mange måder var uden for sammenligning. Derfor anbefaler Bo Trygt, at man gør sit til at mindske indbrud. En af de vigtigste ting, der kan gøres, er at forny sine vinduer, da det oftest er der, indbrudstyven finder vej ind i hjemmet.