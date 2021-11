Efter fintælling: Anette Rachlitz valgt ind med mindst mulig margin

Stabschef Michael Trøjborg Thomsen fra Rødovre Kommune i gang med fintællingen i Viften onsdag eftermiddag. En fintælling der faldt ud til Anette Rachlitzs fordel. Foto: Brian Poulsen

kv21 Èn stemme afgjorde det sidste socialdemokratiske mandat ved kommunalvalget. Fintællingen af de personlige stemmer faldt ud til fordel for Anette Rachlitz, og derfor trak Jesper Clausson det korteste strå med mindst mulig margin.

Af Christian Valsted

Efter tirsdags kommunalvalg kunne otte socialdemokrater med ro i sindet konstatere, at de i de kommende fire år skal repræsentere paritet i Kommunalbestyrelsen. To kandidater måtte imidlertid igennem en neglebider af en valggyser. Anette Rachlitz og Jesper Clausson stillede begge op til kommunalvalget for første gang, og da de personlige stemmer landede i de tidligere morgentimer efter valget, var der sølle to stemmer der adskilte de to socialdemokratiske kandidater. Med 188 personlige stemmer til Anette Rachlitz havde dermed sikret sig det sidste S-mandat i byrådet, på bekostning af Jesper Clausson, der fik 186 stemmer, men da marginen var så lille, blev det besluttet, at der skulle en fintælling af de personlige stemmer til.

I Viften blev de mange stemmesedler derfor gransket endnu engang, og det lykkedes faktisk at finde én stemme mere på Jesper Clausson, hvilket betød at afstanden mellem de to kandidater skrumpede til sølle én stemme. Og hvis det var endt med stemmelighed, ville det have været Jesper Clausson, der havde snuppet mandatet, da han var placeret højere på den socialdemokratiske liste.

”Jeg kan helt ærlig sige, at hver og en, der stemte på mig til kommunalvalget i går ( i tirsdags, red.), har gjort en forskel. Jeg kom ind som rosinen i pølseenden og med mindst mulig afstand til min politiske kollega Jesper. Jeg ved at Jesper også er en dygtig politiker, der ville kunne gøre en forskel for Rødovre,” skrev Anette Rachlitz efterfølgende på sin egen facebook-profil.



Clausson vil kæmpe videre

Den uheldige Socialdemokrat Jesper Clausson bliver dermed partiets 1. suppleant til Kommunalbestyrelsen.

”Jeg er utrolig stolt og glad ved de mange gode samtaler, som jeg har haft med folk i byen. Om min anbringelse, om hvordan det er at være et barn af systemet og hvordan vores samfund bliver mere retfærdigt. Det vil jeg fortsat kæmpe for. Alt det i har delt, gør indtryk. Tak til alle der har vist mig tillid og stemt på mig, i håbet om et bedre Rødovre,” skriver Clausson selv om valgresultatet.