Det vigtige valg

På tirsdag bliver det afgjort, hvem der de kommende fire år skal sidde ved magten i Kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune. På avisens hjemmeside, rnn.dk, dækker vi valget tæt på tirsdag.

kommunalvalg Rødovre Kommune har været socialdemokratisk højborg i 88 år. Et magtskifte virker usandsynligt, men en lang række ubekendte faktorer kan imidlertid få indflydelse på mandatfordelingen og den absolutte magt.

Af Christian Valsted

Tirsdag den 16. november er en festdag for demokratiet. I landets 98 kommuner skal der vælges repræsentanter til kommunalbestyrelser og byråd. I Rødovre kæmper 67 lokale kandidater om vælgernes gunst til Kommunalbestyrelsens 19 pladser.

I den nuværende valgperiode har Socialdemokratiet haft det absolutte flertal med 11 ud af 19 pladser i byrådet, og selvom Venstres partiformand Uffe Ellemann-Jensen i marts 1998 sejrsikkert blev citeret for at sige de berømte ord ’Den er hjemme’, til en journalist fra Ekstra Bladet, og senere tabte folketingsvalget, vil jeg vove den påstand, at Rødovres borgmester Britt Jensen kan tænke det samme som Uffe uden at få hjertebanken.

For Rødovre Kommune er i en rivende udvikling, og derfor virker det usandsynligt, at det socialdemokratiske styre bliver brudt på tirsdag. Om partiet kan bevare deres absolutte flertal er en helt anden snak.

Hvordan stemmer Rødovres nye borgere?

Siden kommunalvalget i 2017 er der sket meget i Rødovre Kommune. Nye boliger er skudt op i rasende fart og op mod 3000 nye borgere er flyttet til. På kanten til Vestvolden er den nye bydel IrmaByen et godt eksempel på Rødovres udvikling. Børnefamilier fra København har valgt forstanden til, og en af valget store spørgsmål bliver, hvor Rødovres mange nye borgere sætter deres kryds på tirsdag. En tanke er, at de nye borgere er flyttet til en rød kommune og derfor har tilvalgt en kommune, der historisk set har prioriteret kernevelfærd på især skole- og daginstitutionsområdet. En anden og nærliggende tanke er også, at de nye borgere, der køber boliger med udsigt og samtalekøkkener i IrmaByen, har en mere borgerlig tilgang til det lokale bystyre.

Hvor lander Eriks stemmer?

Kommunalvalget på tirsdag bliver anderledes. For efter mere end 26 år ved magten valgte Erik Nielsen i foråret 2020, at give borgmesterkæden videre til partikollega Britt Jensen. Erik Nielsen har i årtier tegnet Socialdemokratiet i Rødovre, og bykongens popularitet var ikke til at tage fejl af. Ved kommunalvalget i 2017 fik Erik Nielsen imponerende 4994 personlige stemmer, og en af de helt store spørgsmål bliver, hvor de mange Erik-stemmer lander på tirsdag. Vil Erik Nielsens trofaste vælgerskare sætte krydset ved efterfølgeren, på partiet eller vil Erik Nielsens exit fra lokalpolitik betyde, at de mange personlige stemmer bliver strøet ud over de øvrige partier fra den yderste venstrefløj til den yderste højrefløj?

Hvor står de borgerlige?

Det Konservative Folkeparti fik et flot valg i 2017, og er i dag Kommunalbestyrelsens næststørste parti. Med Rødovres byudvikling, og mange nye tilflyttere, i mente er en oplagt tanke, at de borgerlige partier har fået flere potentielle vælgere. Partiet har en målsætning om at gå frem, men de er ikke det eneste blå parti, der håber på et godt kommunalvalg. Venstre er i dag ikke repræsenteret i Kommunalbestyrelsen, men det har partiet naturligvis tænkt sig at ændre på, ligesom Nye Borgerlige også banker på for at blive valgt ind. Partiet bejler til mange af de samme vælgere som Dansk Folkeparti, og spørgsmålet er, om Nye Borgerliges fremgang de senere år, kommer til at koste Dansk Folkepartis deres mandat?

Ingen ved det, men på tirsdag vil vi alle blive meget klogere.