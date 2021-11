inden længe skal forældrene i Børneinstitutionen Rønneholm ikke bruge skraldespanden til de 'beskidte blå futter'. Foto: Red.

snart slut Tiltaget om at erstatte de blå futter med låne-hjemmesko faldt i god jord hos de fleste forældre vi talte med for Børneinstitutionen Rønneholm.

Af Christian Valsted

Hvert år bruger Rødovre Kommune op mod 6000 par blå plastik-overtrækssko i kommunens daginstitutioner, men det antal skal meget gerne reduceres til et rundt nul inden længe. Kommunalbestyrelsen har godkendt en ny plaststrategi, hvor de blå futter helt udfases i daginstitutionerne. Og den beslutningen blev positivt modtaget af de fleste forældre Lokal Nyt talte med foran Børneinstitutionen Rønneholm i sidste uge.

”Det er en super god idé. Det er jeg helt klart tilhænger af, for vi skal mindske plastforbruget. Det giver ingen mening, at vi hver gang bruger et par nye sko,” fortæller Morten Aarslev, der er far til Gerda og Aksel i Børneinstitutionen Rønneholm. Han mener ikke, at det er grænseoverskridende at tage skoene af, og trække i et par låne hjemmesko inden man træder ind i børnehaven.

”Det ser jeg overhovedet ikke noget problem i. For min skyld kunne man også godt gå ind med strømpesokker. Det vigtigste er, at børnene ikke får et beskidt gulv, så jeg synes det er godt tiltag, der gavner samfundet,” fortæller Morten Aarslev.

Den holdning delte de fleste, men ikke alle.

”I forholdet til miljøet, kan jeg god set idéen, men jeg ved ikke hvor lækkert det er, hvis man skal til at hoppe i et par låne sutsko. De blå overtrækssko gør bare det hele lidt nemmere. Hvis man hopper i et par hjemmesko og skal hente sit barn på legepladsen, skal man skifte sko flere gange. Det virker lidt besværligt,” fortæller Camilla Falding, der også er forælder til et barn i institutionen.

Hvad mener du? Deltag i debatten på rnn.dk.