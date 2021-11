Derfor får Britt Jensen ”kun” sin borgmesterløn

Rødovres borgmester nøjes med sit borgmestervederlag. Det er hun en af de sine af hendes borgmesterkolleger, som gør. Foto: Brian Poulsen

Borgmesterløn Rødovres borgmester nøjes med sit borgmestervederlag. Det er hun en af de eneste af sine borgmesterkolleger som gør. I fremtiden afviser Britt Jensen dog ikke, at lønnede bestyrelsesposter kan være vejen frem for at sikre Rødovre de bedst mulige interesser.

Af Michael Hansen

Mange byrådspolitikere og borgmestre rundt om i Region Hovedstaden har såkaldte lønnede bijob ved siden af deres byråds – eller borgmesterarbejde. Det kan for eksempel være bestyrelsesarbejde og formandskaber. Det viser en oversigt, som TV2 Lorry har lavet. Der er dog også nogle, som ikke modtager andre vederlag end borgmesterlønnen. En af dem er Rødovres borgmester Britt Jensen.

Hun uddyber nedenfor, hvorfor det er tilfældet. Valget er både bevidst, men også et billede af, at hun blev borgmester for bare halvanden år siden.

”Jeg har altid haft det sådan, at jeg vil koncentrere mig fuldt ud om Rødovre, og jeg har heller ikke som menigt byrådsmedlem haft en interesse for at sidde med i bestyrelser, som ikke kom Rødovre til gavn. Jeg er valgt til at varetage Rødovres interesser, og den tankegang fortsætter jeg med at have. Der er jeg nok lidt atypisk i forhold til andre borgmestre. Den tid jeg har til rådighed, ønsker jeg at dedikere udelukkende på Rødovre Kommune, men en anden årsag er også, at jeg har overtaget borgmesterposten midt i en periode, hvor bestyrelsesposterne allerede har været besat,” forklarer Britt Jensen.

Vil forsøge at få mere indflydelse

I sin første tid som borgmester har Britt Jensen dog også lagt mærke, at der nogle steder, at hun har behov for at skulle sidde med om bordet for at sikre Rødovres interesser bedst muligt. På den baggrund afviser hun ikke, at betalte vederlag i form af bestyrelsesarbejde kan være vejen at gå.

”Jeg har allerede kig på, at hvis jeg bliver genvalgt, så kan det være en god idé, at jeg kommer med ind i nogle forsyningsselskaber, da det ellers er svært at gøre sine pointer og Rødovre Kommunens interesser gældende. Men jeg kommer aldrig til at sidde med i en bestyrelse for min interesses skyld, uden at det gavner Rødovre på sigt”, afslutter hun.

Britt Jensen har siden 1.april 2020 modtaget 1.087.210 kroner om året i borgmestervederlag.