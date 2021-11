Julen er hjerternes tid. En tid til oplevelser, hjerterum og gaver. Derfor er vi også stolte af at kunne præsentere årets mest gavmilde julekalender i samarbejde med Rødovre Centrum. Hver dag har Gammelnissen Preben gemt sig i en ny butik, og du kan gætte med hver dag fra klokken 12. Foto: Red.

julekalender Ingen jul uden en julekalender. Ingen julekalender uden spænding. På avisens facebookside er det os der deler gaverne ud, når vi hver dag frem mod juleaften åbner for en ny låge i en stor billedkonkurrence, hvor man kan vinde gavekort til Rødovre Centrum.

Af Christian Valsted

Hvor godt kender du dit lokale indkøbscenter? Det bruger vi julemåneden til at finde ud af, når vi på avisens facebookside hver dag følger Gammelnissen Preben rundt i centeret.

I samarbejde med Rødovre Centrum trækker vi hver dag lod om et gavekort til centeret på 200 kroner, og du har en stor fordel, hvis du vel at mærke kan genkende de butikker, hvor nissen gemmer sig.

”Den lille nisse rejste,” hedder en julet børnesang fra gamle dage. Det nye er, at det er op til læserne at finde ud af, hvor han hver dag er rejst hen. Så udfordrer resten af arbejdspladsen i lokalkendskab, eller få familien til også at deltage i konkurrencen for at øge chancerne for at vinde gavekortet, der dagligt er på spil i julekalenderen.

Hver dag åbner vi en ny ’låge’ i kalenderen, hvor man kan se nissen i helt nye lokale center-omgivelser, og hver dag trækker vi lod blandt alle dem, der på væggen i vores facebookgruppe gætter hvor det er nissen har gemt sig den pågældende dag. For der er nemlig tusindvis af gode gemmesteder i centeret, hvis man er en lille nisse, og det er december måned. Men tag os ikke på ordet. Klik selv ind på avisens facebookside, og deltag i årets sjove lokale konkurrence.