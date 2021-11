Den første af sin slags

Tivoli-Garden er ikke kun for drenge. Den lokale rødovrepige Christine Holm fik i 2019 tildelt en af de ledende poster i Tivoli-Garden. Foto: Presse/Tivoli

kvindelig kaptajn Christine Holm fra Rødovre gjorde i 2019 noget, ingen anden havde gjort før, da hun blev den første kvindelige kaptajn i Tivoligardens historie.

Af Christian Klarskov Bauch

I dag er Christine Holm en helt almindelig pige på efterskole, men i de sidste seks år har hun gang på gang brudt mure ned som del af Tivoligarden. I 2015 skrev hun historie for første gang, da hun sammen med otte andre blev de første piger optaget i Tivoligarden, og siden har hun igen og igen kunne kalde sig historisk.

”Jeg elsker det. Det er virkelig stort at skabe historie,” fortæller Christine Holm stolt grinende ved tanken om, at der for evigt kun vil være en, der kan kalde sig den første, og det er hende.

Hun startede sin tid i Tivoligarden med som så mange andre at få stukket et instrument i hånden, men det passede ikke den ambitiøse Rødovrepige, der ville mere end at være en del af showet. Hun ville lede det.

Christine tog sit instrument og afleverede det tilbage for at bytte det ud med en plads i fanevagten. Der begyndte hun stille og roligt at uddanne sig til, at det en dag skulle være hende, der gik forrest, hende der styrede paraden, og hende der ville gøre det inden pige havde gjort før. Da hun var 13, blev hun som den første pige udnævnt til officer, og derfra var der kun en vej, op. Til sidst nåede Christine at få den højeste hæder, man kan i Tivoligarden, hun blev udnævnt til kaptajn, og igen var det som den første pige nogensinde.

Kampe for respekt

Christines vej til kaptajntitlen har dog været alt andet end nem. Hun blev konstant mødt med tvivl fra de mere konservative medlemmer af Tivoligarden, der stillede spørgsmålstegn ved hendes evner på ethvert punkt. Kan piger være i Tivoligarden? Kan en pige gå i fanevagten? Kan en pige blive officer? Kan en pige blive kaptajn? Christine lukkede eftertryggeligt munden på kritikerne, og svarede ja til samtlige spørgsmål.

”Jeg startede som en af de ni første piger i garden, og det var dengang, hvor piger ikke var så velkomne, så det var en lang kamp for overhovedet at blive anerkendt. Det var meget sådan, at piger ikke kan det her, så vi blev behandlet lidt skævt,” fortæller Christine om den modstand, hun mødte på sin vej.

Hvis Christine troede, hun blev kigget skævt til i starten på grund af sit køn, var det ingenting i forhold til, da hun gik ind i fanevagten. Der blev hun mødt af en farlig kombination af konservatisme og ambitiøse unge mænd, der vil gøre alt for at komme frem. Derfor skulle Christine kæmpe ekstra hårdt for at opnå den respekt, hun skulle have for at være officer.

”Jeg har oplevet alle de stadier, der var i at gå fanevagt og arbejdet mig op til kaptajn, og det var virkelig hårdt arbejde, fordi mange af drengene havde svært ved at anerkende, at pigerne kunne det samme. Det er først her de sidste år, jeg har opnået noget respekt, så det har virkelig været en svær tur for at skabe den respekt om mig selv og mine evner,” forklarer kaptajnen.

Ansvar og disciplin

Ansvaret, der følger med at være officer i Tivoligarden, har dog også krævet sine ofre, og Christine har været nødt til at sige fra til rigtig mange sociale ting, fordi hun havde et ansvar overfor resten af garden i kraft af sin rolle. Hun lærte derfor også at have den helt store kalender fremme og planlægge langt frem i tiden, hvis hun ikke skulle miste hele sin barndom for at leve op til sin rolle som officer.

”Jeg har da været ved det punkt, hvor jeg havde lyst til at sige op i Tovoligarden, fordi det var i den periode, hvor alle skulle konfirmeres , og alt det kunne jeg ikke være en del af. Tivoliggarden forventer jo, at man møder op, så man lærer bare at være rigtig god til at planlægge sin tid,” forklarer Christine.

Mod fremtiden

I september blev Christine pensioneret som garder og udskiftede uniformen med en tilværelse som efterskoleelev, men hun er stadig nøjagtig så ambitiøs som, da hun startede i Tivoligarden. I dag er hendes ambitioner bare længere ude i fremtiden, hvor tanken om endnu engang at skabe historie lyder fristende.

”Der har aldrig været en kvindelig officer i Livgarden, så det ville da være rigtig fedt igen blive den første, men selvom det ville være rigtig fedt, så tror jeg, det har for lange udsigter, men jeg er lidt af et konkurrencemenneske, så hvem ved,” forklarer Christine, der ellers ser sin fremtid i forretningsverdenen, hvor hun føler, hun kan bruge sine erfaringer fra Tivoligarden.

Christine har igennem seks år modbevist alt og alle, der tvivlede på hendes evner som leder, og uanset om hun ender med at lede forretningsfolk, soldater eller noget helt tredje, så skal man passe på med at tvivle på pigen fra Rødovre, der ikke er bange for at lukke munden på tvivlerne. Hun har gjort det før, hun kan gøre det igen. Som en ægte leder, en ægte kaptajn.