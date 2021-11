De første navne til Vi Elsker 90’erne 2022 er…

Nu er det ganske vist, at Toy-Boy og Coolio samt mange andre ligger vejen forbi Espelunden til næste års Vi Elsker 90'erne. Foto: Per Dyrby

De første navne Publikum har fået den første lille forsmag på de seks navne, som til næste år spiller på Vi Elsker 90’erne i Rødovre. Både Tarzan & Jane, en gangstar-grammyvinder, et fodboldhit og en tur i danseparadis og meget mere kigger forbi.

Af Michael Hansen

Det er allerede besluttet, at Vi Elsker 90’erne igen sparker deres 90’er festival i gang med en storslået koncert den 21. maj i Espelunden. Billetsalget gløder på trods af, at folk endnu ikke ved, hvilke navne, der skal spille på festivalen. Lidt af spændingen blev dog udløst tirsdag, hvor Vi Elsker 90’erne præsenterede de seks første navne, som skal danne en del af rammen for den kæmpe fest, der unægtelig altid plejer at blive skabt på hjemmebanen i Rødovre.

Nye og gamle navne

Men hvem er de så, de seks navne. Der er lidt for enhver smag. Nogle er helt nye på 90er-scenen mens andre har stået der før. Nogle taler dansk andre engelsk, men fælles for dem alle er, at de har et eller flere hits, som folk med hang til 90’er musikkens toner og rytmer kan skråle og danse med på.

Det første navn på scenen er ny og manden bag hedder Artis Leon Ivey Junior. Det navn siger nok ikke folk det store, men siger man Coolio, ringer klokken nok tydeligere hos 90’er rapfansene. Han er nemlig manden bag kæmpehittet fra 1995 Gangsta’s Paradise, som vandt en Grammy i samme år.

Men succesen med nummeret stopper ikke her. Gangsta’s Paradise blev skrevet til filmen Dangeruos Minds, og har siden udviklet sig til at være et af de mest succesfulde rap-numre gennem tiden. Det har blandt andet ligget nummer et på Billboard Hot 100 i tre uger, og sangen gik nummer 1 på hitlister over hele verden.

Det andet navn er Dario G, eller skulle man sige Paul Spencer, som i dag er gået solo med projektet, der før var en trio. Bedst kendt er 1997-hit Sunchyme, som nåede nummer 2 på UK Singles Chart. Af andre numre vækker Carnaval de Paris, som var den officielle sang til fodbold-vm i 1998 i Frankrig, samt Ring of Fire og The Beach soundtrack Voices genklang.

Den næste debutant i rækken hedder Slobodan Petrovic Junior eller Pulsedriver, som hans kunstnernavn er. Han er en jugoslavisk-tysk elektronisk dansemusik-DJ, producer og er grundlæggeren af ​​Aqualoop Records.

Han har slået sit navn fast gennem de sidste mange år numre som singlerne Rhythmic Trip, Time Machine og I’m Rushin. Det gjorde Pulsedrive til en af de mest efterspurgte DJs i Europa.

Siden har han med sangene Kiss That Sound og Cambodia, et cover af Kim Wildes sang, haft stor succes i Tyskland og fastholdt sit indtog på andre hitlister rundt i Europa.

De kommer igen

Det fjerde navn har spillet hos Vi Elsker 90’erne før, men de vil helt sikkert sætte gang i hofterne og tænde op under danserytmerne hos publikum. Det er nemlig den belgiske dance-gruppe Paradisio. Alle kender til at have skrålet med på monster bangerhittet Bailando fra 1996, som er blevet spillet flittigt mange steder op gennem slut 90’erne, 00’erne, 10’erne og 20’erne. For at binde sløjfen på dansefesten, så betyder Bailar på spansk at danse. Der er dermed lagt i kakkelovnen for at få afprøvet de svedige rytmer her.

Et andet band, som tidligere har spillet i Espelunden i 2017, er Robbie Craig, Terry Coldwell og Joe Livermore, som tilsammen udgør bandet East 17. De er en britisk popgruppe, opkaldt efter postnummeret for Walthamstow. Op igennem 90’erne var East 17 et af de mest populære boybands med ikke færre en 18 top-20 singles, haft 4 top-10 albums og solgt mere end 18 millioner albums.

Det sidste band behøver blot følgende introduktion.

Oo-ee-oo-ee…

I am Tarzan from Jungle,

you can be my friend

Oo-ee-oo-ee…

I am Jane, and I love

to ride an elephant”

Så bør folk uden den mindste tvivl være klar over, at der er tale om det danske eurodance band Toy-Boy med kæmpehittet Tarzan & Jane. Toy-Box består af Amir El-Falaki og Aneela Mirza og blev faktisk gendannet i forbindelse med Vi Elsker 90’erne i 2016.

Udover Tarzan & Jane, ringer sangene, The Sailor Song, Teddy Bear og Best Friend fra deres første album FanTastic en musikalsk klokke.. Albummet endte med at sælge over 75.000 eksemplarer i Danmark, og 500.000 eksemplarer på verdensplan.