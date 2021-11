Daniels undring skabte Rødovres største Facebook-gruppe

For seks år siden oprettede Daniel Miller, Facebook Rødovre. I dag er gruppen vokset langt ud over bygrænsen Foto: Brian Poulsen

Facebook Rødovre Historien bag Rødovres største bygruppe bliver skabt af en forelsket koldingenser, der på seks år banker gruppen fra 0 til godt 16.000 medlemmer. Nu er depechen givet videre til nye folk, som skal fortsætte driften af gruppen, der har vokset sig til at blive alle med tilknytning til Rødovre favoritgruppe for at holde sig opdateret på, hvad der foregår i 2610, selvom de måske ikke længere bor i kommunen.

Af Michael Hansen

Der var engang en koldingenser, der havde mødt en sød pige fra Rødovre, som han var blevet ret vild med. Hun ville gerne have ham til at flytte til Rødovre, som ifølge hende var en helt fantastisk by at bo i. Efter lidt overtalelse gik han med til det. Hans navn var Daniel Miller og som nytilflyttet og nyforelsket Rødovre-borger ønskede han hurtigt at få et indblik i kommunen, og hvad der skete i foreningerne og så videre, men det var et stort MEN. Den gruppe fandtes ikke.

”I Kolding havde vi en gruppe, som hed 6000 Kolding, hvor folk delte stort og småt, om hvad der foregik i Kolding. Jeg kunne ikke rigtig finde en tilsvarende Rødovre-bygruppe, der var ”kun” Rødovre i gamle dage, og 2610 Rødovre, men i sidstnævnte gruppe var det primært administratorerne, der styrede gruppen, hvilket jeg synes var megaærgerligt,” forklarer Daniel Miller.

Benhårdt arbejde

Med den viden i bagagen overvejede Daniel Miller næste skridt. Han startede med at melde sig ind i begge gruppe. Efter kort tid endte han en diskussion på Rødovre i gamle dages Facebook, hvor han og andre forhørte sig, om det kunne passe, at der ikke eksisterede en stor fælles gruppe i Rødovre. Det fik han bekræftet af administratoren Carl-Johan Hirsbæk, som kendte alle og enhver i Rødovre. Han tilbød at stille sig til rådighed for at få sparket den nye gruppe i gang.

”Jeg fandt det meget mærkeligt, at Rødovre ikke havde en bygruppe for alle, og det samme synes flere andre herunder Carl-Johan, så han, jeg og en mere satte os for at lave gruppen selv. I den spæde start inviterede vi alle, vi kendte, men det gik lidt sløvt,” uddyber Daniel Miller.

Den 1. juli 2015 blev Facebook Rødovre skabt. Efter en lidt sløj start fik gruppen pludselig vind i sejlene, for medlemmerne strømmede ind og med den steg arbejdsbyrden også.

”Det har altid været mit mål at skabe en gruppe, hvor folk hurtigt kunne komme i kontakt med deres medborgere, have en åben dialog om forskellige emner, og samtidig få et overblik over, hvad der foregår. Den mission lykkedes, men der skete noget, da gruppen rundede 5.000 medlemmer. Det ændrede arbejdsmængden sig fra et hyggearbejde til et ulønnet deltidsjob. Jeg gik fra at bruge 5-10 minutter til at bruge 2 timer dagligt,” fortæller han. Det skyldes primært, at nogle medlemmer ødelagde det for resten, men han pointerer, at han er stolt over, hvor gruppen har bevæget sig hen siden starten.

Ikke længere administrator

Netop det, at gruppen har vokset sig så stor, samtidig med, at Daniel sidenhen er blevet far til to, har gjort, at Daniel i sommers traf en beslutning om at stoppe som administrator i gruppen. Det var en beslutning, som havde været undervejs og skete totalt udramatisk.

”Jeg har taget min værnepligt. Barnet har vokset sig stort nu. Facebook Rødovre var min drøm, og folk har sågar fået nye venskaber på grund af gruppen. Det er jeg stolt over, men det er tid til, at friske kræfter kommer og fører gruppen videre med friske øjne. Jeg har ikke længere tiden, og når jeg ikke kan dedikere mig 100 procent, så skal andre have lov til at tage deres tørn,” afslutter han.

Selvom Daniel Miller nu har trukket sig fra administratortjansen og overladt den til andre kræfter har hans store arbejde og engagement for gruppen været uundværligt, fortæller Mia Nilsson, som ligesom Daniel har været med fra starten af.

”Det er Daniels fortjeneste og i hans ånd, at gruppen er, hvor den er i dag. Det, som er en af Daniels store kvaliteter, er, at han kan adskille sine egne personlige holdninger, når han er administrator i Facebook Rødovre. Det har været imponerende at opleve,” forklarer hun.

I skrivende stund har Facebook Rødovre 16.038 medlemmer, og følgerne kommer fra hele verden blandt andet USA, Indien og Australien. Gruppen har på den baggrund skabt et fællesskab, som strækker sig langt ud over kommunens grænser og sikre, at de Rødovre-borgere, der ikke bor i Rødovre, alligevel kan føle sig hjemme.