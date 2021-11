Catering til bryllup

SPONSORERET INDHOLD Et bryllup er en helt særlig begivenhed, og alt efter, hvor du vælger at holde dit, får du brug for catering. Nogle mennesker ønsker at få privatpersoner til at lave mad til deres bryllup, og det kan være en god idé i et begrænset omfang.

Af SPONSORERET INDHOLD

Men i stedet for at gøre et ellers begejstret familiemedlem ansvarlig for for meget, så vælg i stedet at gå mod et catering bryllup. Få maden leveret og slip for stress og jag, og prøv noget helt unikt i stedet for de samme gamle retter.

Derfor skal du vælge catering bryllup

Hvis du holder dit bryllup på en kro eller et andet sted, der sædvanligvis også laver mad og står for servering, så er det ofte påkrævet, at stedet leverer maden. Men dét er ikke tilfældet, hvis du holder bryllupsfest i et forsamlingshus eller i lejede lokaler.

Selvom der er et køkken til rådighed, så betyder dét ikke, at mad og personale følger med. Så skal du se mod catering, og det kan du udnytte til din fordel.

Kom ned på jorden med streetfood

Dit bryllup skal være en afspejling af dig og din partner, og hvis I ikke er komfortable med fin mad med flere rækker bestil, så behøver I ikke følge de mange Pinterest inspirationsbilleder eller traditioner, der dikterer mad og former.

I kan bestille streetfood fra Hooked fiskerestaurant og få en anden type catering til jeres bryllup. Det vil give en helt anden stemning og tillade jeres gæster at være meget mere afslappede, og I kan selv tage en dyb indånding og læne jer tilbage i et mere uformelt selskab.

Streetfood kan være en god måde at bringe brylluppet lidt længere ned på jorden, så alle kan være mere sig selv og nyde begivenheden.

Fin mad for en aften

Hvis I svinger den helt modsatte retning og elsker fin mad, så er et bryllup den perfekte lejlighed til at gå hele vejen. I kan bestille catering fra et firma, der laver gourmetmad eller har rækkevis af stjerner, og for en enkelt aften kan I svælge i luksus og præsentere jeres gæster for noget enestående.

Finere catering er dyrt, og det er noget, I bliver nødt til at regne ind i bryllupsbudgettet. Det er desuden en ting, der skal bestilles og udregnes i god tid, og det er altid en god idé at have mulighed for alternativer til de mest kræsne tunger. Det behøver ikke være det store – lidt når også langt.