Byens ildsjæle får hæder og skulderklap på Ørbygård

Brian Djursholm og alle de andre frivillige fra 'Stop Spild Lokalt' modtog halvdelen af Årets Ildsjælepris, da prisen blev uddelt i foråret efter at uddelingen var blevet udskudt på grund af corona. Foto: Arkiv

årets ildsjæl ”Det frivillige sociale arbejde er en væsentlig del af Rødovres DNA,” lyder det fra formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Annie Arnoldsen Petersen (S), forud for næste uges kåring af ’Årets Ildsjæl’, hvor 13 personer og foreninger er indstillede til den prestigefyldte pris.

Af Christian Valsted

Siden 1999 har Rødovre Kommune hvert år hyldet og hædret kommunes mange lokale ildsjæle, der med en brændende entusiasme ofte går forrest, når der er brug for en frivillig hånd. I år er ingen undtagelse, og hvem der kan smykke sig med den prestigefyldte titel bliver afsløret på caféen på Plejehjemmet Ørbygård torsdag den 9. december.

I efteråret har alle borgere haft mulighed for at indstille brandvarme ildsjæle og i alt tæller kandidatfeltet 13 personer, der repræsenterer en lang række forskellige lokale foreninger.

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Annie Arnoldsen Petersen (S), er en del af dommerkomiteen, og hun mener, at det er vigtigt, at Rødovre Kommune hylder frivilligheden.

”Det er vigtigt, at vi som kommune hædrer og anerkender den kæmpe indsats og engagement, de frivillige byder ind med. De frivillige udfylder den sprække mellem kommune og individ som gør, at 2+2 giver 5,” fortæller Annie Arnoldsen Petersen, der mener, at de frivillige kan komme lidt tættere på borgerne, fordi de netop ikke er kommunen.

”Desuden er de frivillige meget agile og hurtige til at bide til bolle på nye tendenser. Sidste års vindere “Stop madspild lokalt” er et godt eksempel på dette. En fuldstændigt indlysende god idé, som måske ikke er en kommunal kerneopgave at løfte, men alligevel noget, som giver mening for os alle,” siger hun.

En del af Rødovres DNA

Ifølge Annie Arnoldsen Petersen er det frivillige sociale arbejde, sammen med foreningslivet, blevet en væsentlig del af Rødovres DNA.

”Det er en værdi vi ikke skal tage for givet, men understøtte og fejre. Vi så under corona, hvor sårbare vore fællesskaber er, når vi ikke mere kunne mødes, som vi plejer. Derfor var det også meget vigtigt, at få pustet liv i fællesskaberne igen efterfølgende. Corona havde dog også en anden konsekvens, nemlig at helt nye måder at være frivillig på, opstod. Blandt andet avisens hjælpebank er et eksempel på, at alle fik mulighed for at hjælpe efter evne og lyst med konkrete opgaver. Den type frivillighed skal vi også fremadrettet have øje for,” lyder det fra formanden i dommerkomitéen, Annie Arnoldsen Petersen.

Alle de indstillede kandidater vil blive hyldet på Ørbygård torsdag den 9. december. I faktakassen kan du se, hvem der er indstillet til årets ildsjæle-pris.