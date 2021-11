Bogsignering med Jussi Adler-Olsen er aflyst

Jussi Adler-Olsen har fået corona og på den baggrund aflyses hans bogsignering på mandag i Bog & Idé. Foto: Presse

Aflysning Alt var timet og tilrettelagt for Jussi Adler-Olsens bogsignering i Bog & Idé i Rødovre Centrum på mandag klokken 17. Men bogsigneringen på forfatterens gamle hjemmebane bliver ikke til noget. Han har nemlig fået konstateret corona og kan af den årsag ikke komme alligevel.

Af Michael Hansen

Det skulle have været en glædelig begivenhed i Bog & Idé i Rødovre Centrum på mandag klokken 17, når krimiforfatteren og bysbarnet Jussi Adler- Olsen skulle komme forbi til en snak om sin nye Afdeling Q bog, Natrium Chlorid, som for kort tid siden udkom på de danske boghylder. Efterfølgende ville han have signeret bog på bog for sine mange fans, som utvivlsomt ville troppe op for at se deres yndlingsforfatter i levende live og få en autograf med på vejen.

Det tragikomiske bag årsagen til hans afbud, om man vil, er, at Jussi Adler-Olsen er blevet smittet med coronavirus, som også danner rammen om handlingen i Natrium Chlorid, der netop foregår under coronapandemiens Danmark, hvor en række grufulde drab skal opklares af Afdeling Q.

På den triste baggrund er seancen nu aflyst, da Jussi Adler- Olsen på grund af coronavirussen ikke kan fuldføre sit besøg alligevel.

Han oplyser dog til medierne, at han forventer at gennemføre bogsigneringen i de aflyste byer på et andet, men endnu ikke fastlagt tidspunkt.