Avarta-ildsjæl er sovet stille ind

mindeord Kjeld Petersen har været en del af Boldklubben Avarta i mere end 38 år. Mandag døde han 78 år gammel efter længere tids sygdom.

Af Avarta Elite

Det er med stor sorg, at nyheden om Kjeld Petersens død indtraf mandag den 16. november, hvor Kjeld sov stille ind efter længere tids sygdom. Kjeld har altid skabt et fantastisk miljø generelt i Espelunden og ikke mindst i omklædningsrummet, hvor han har haft en kæmpe betydning for spillere, trænere og ledere. Tonen kunne til tider være hård, men samtidig kærlig med det enormt store hjerte som Kjeld havde for klubben. Kjeld Petersen var en del af Avarta i mere end 38 år, hvor han både har repræsenteret klubben, som spiller, træner og leder. De senest 10 år som holdleder for førsteholdet, men Kjeld var meget mere end holdleder for holdet. Han hjalp altid til, hvor der var brug for det, for eksempel i forbindelse med sponsorer. Kjeld Petersen var en person, som gjorde et kæmpe indtryk på så mange mennesker og selv i de sværeste stunder, der kunne han få et smil frem hos alle.

Kjeld var aldrig bleg for at dele ud af sine tidligere tricks fra sin aktive karriere og han var ligeledes altid klar med en frisk bemærkning overfor trænere, spillere og ledere, hvor han altid skabte godt humør blandt spillertruppen.

Kjeld Petersen blev 78 år gammel og han vil blive savnet utrolig meget. Alle vores varmeste tanker går til Kjelds kone Winnie og resten af familien i denne svære tid.

Æret være Kjeld Petersens minde.

