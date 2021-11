Atter DM-medalje til Rødovre

Antanas Kaminski, til højre, efter DM-finalen mod den danske landsholdsbokser, Daniel Nkole. Foto: Privat

boksning Den 35-årige Antanas Kaminskas fra Rødovre Bokseklub kom fra DM i Gilleleje med DM-sølv. Supersværvægteren Thomas Vinther kunne ikke forsvare sin DM-titel på grund af sygdom.

Af Peter Fugl Jensen

For andet år i træk kunne Rødovre Bokseklub tage fra DM i boksning med en medalje. I år kunne Den 35-årige Antanas Kaminskas glæde sig over DM-sølv i cruiservægt, der er for boksere under 86 kilo.

I semifinalen vandt rødovrebokseren over Ibrahim Zajpulaev fra BK Wedela, der holder til i Vejle.

”Det var en meget rodet kamp, men det skyldes, at Antanas er højrefodsbokser, så kampene bliver tit rodet. Det ændrer dog ikke på, at Antanas vandt klart,” siger Stuart Watson, der ikke gav sin bokser mange chancer i finalen, fordi han skulle op mod en landsholdskæmper, Daniel Nkole fra Hornslet Bokseklub, men det blev en overraskende lige kamp, for Antanas var underdog.”

”Antanas holdt sig til sin gameplan og boksede en virkelig god kamp mod en højere modstander, der også havde længere rækkevidde, men Antanas var god til at komme ind på kroppen og bokse på halv afstand, så Nkole ikke kunne bruge sine lange arme optimalt.”

”Vi vidste, at det var Antanas sidste kamp, så vi sagde til ham at han skulle nyde det og det gjorde han. Min erfaring foræller mig, at når boksere nyder det, så bokser de også bedre. Det er jo ikke liv og død. Det gjorde han og så boksede han sin bedste kamp,” mener Stuart Watsen, der så sin underdog blive besejret med mindst mulig margin, da det var efter en splitdecision af dommerne.

”Vi troede faktisk, han Antanas vandt, men vi så det nok med rødovrebriller, så afgørelsen var fin nok. Uanset hvad, så var det en rigtig flot kamp mod en dansk landsholdsbokser.”

”Antanas havde jo besluttet sig for at stoppe efter dette DM, men efter kampen sagde han til sin kone: ’jeg taget et år mere’,” fortæller træner Stuart Watson, mens han trækker på smilebåndet.

Den forsvarende danmarksmester i supersværvægt Thomas Vinther var syg og kunne derfor ikke forsvare sin DM-titel, der i stedet er overtaget af Kenn Lyngquist fra Herlev, der er gået tilbage til amatørboksning efter 10 kampe som professionel.