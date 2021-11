Aftenskoler arbejder for en fusion

Jesper Clausson, Henning Elmelund og Ole Gjøl håber alle, at fusionen mellem de to aftenskoler bliver en realitet. ”Vi ønsker, at udvikle vores tilbud, så vi fortsat er relevante for kursisterne,” siger Ole Gjøl, der er bestyrelsesformand i AOF Rødovre. Foto: Presse

fusion på vej Folkeoplysning er vigtig for dannelsen og demokratiet, og fremover vil de to aftenskoler AOF Rødovre og AOF Brøndby arbejder endnu tættere sammen i folkeoplysningens navn. De to aftenskoler har indgået et administrativt samarbejde, og arbejder samtidig på at fusionere.

Af Christian Valsted

AOF Rødovre og AOF Brøndby har længe drøftet udviklingsmulighederne for fremtidens folkeoplysning, og de to aftenskoler er nu blevet enige om at slå pjalterne sammen. I første omgang i et administrativt samarbejde, men på sigt er det planen, at aftenskolerne helt skal smelte sammen i en fusion. Det sker, hvis begge skolers repræsentantskaber godkender planen.

I spidsen for den fælles skoledrift er valget faldet på den nuværende skoleleder i AOF Rødovre, Henning Elmelund, som siden 1. september har bistået driften i AOF Brøndby.

”Jeg er som Brøndbymand rigtig glad for at kunne hjælpe aftenskolens virksomhed fra afvikling til udvikling. Folkeoplysningen og aftenskolen har et enormt potentiale, som vi med dette samarbejde kan tage forny og som foreningsmenneske kender jeg til det fællesskab vores skole skaber,” forklarer Henning Elmelund, der har et stærkt kendskab til aftenskolernes vilkår, med otte år som kultur- og fritidschef i Rødovre kommune

Elmelund har siden foråret 2021 været skoleleder for AOF Rødovre og får med samarbejdet nu også ansvaret for aftenskoledriften i sin hjemby Brøndby.

Større muskler og nye målgrupper

De to lokale aftenskoler tilbyder kurser i bevægelse, kreative fag, sprog og debatskabende aktiviteter, og Bestyrelsesformand for AOF Brøndby, Jesper Clausson, ser frem til at få nogle større muskler til foreningens visioner for folkeoplysningen. Han har også en plan om, at AOFs katalog skal udbygges med nye idéer til nye målgrupper.

”Folkeoplysning har et vigtig demokratiserende virke. Vi skal turde bruge samfundet som klasseværelse i langt højere grad. Jeg tror, hvis vi vil ud til yngre generationer, så skal vi være langt mere opsøgende. Vi skal finde lokale udfordringer og komme med svar i fællesskab,” siger Jesper Clausson, der også er formand for foreningen Rødovre Gaming, der har fokus på esport.

Jesper Clausson peger på de digitale fællesskaber for børn og unge er et eksempel på hvor folkeoplysningen kan gå nye veje.



Fusion nærmer sig

Hos den lokale aftenskole AOF Rødovre håber bestyrelsesformand Ole Gjøl at fusionen bliver en realitet, da samarbejdet vil give flere kræfter til udvikling af undervisningen.

”Underviserne er vores vigtigste ressource. Vi ønsker, at udvikle vores tilbud, så vi fortsat er relevante for kursisterne. Styrken ved vores aftenskoler er, at læringen er noget vi er fælles om. På den måde viser folkeoplysningen sig som et afgørende redskab i kampen imod ensomhed,” siger Ole Gjøl.

Repræsentantskaberne i både AOF Rødovre og AOF Brøndby er positiv stemte overfor en fusion, men der mangler stadig en række formelle skridt i processen. Blandt andet skal der vedtages fælles vedtægter.