Årets idrætsudøver drømmer om metal i Paris

22-årige Thomas Vinther flyttede sidste år til Valby, men har ellers boet hele sit liv i Rødovre. Foto: Brian Poulsen

årets idrætsudøver 2021 Det er ikke altid de største og stærkeste der kommer til tops, men da Rødovre Kommune og FIR i lørdags hædrede Årets Idrætsudøver i Rødovre, var det tilfældet. Prisen tilfaldt nemlig den hårdtslående bokser Thomas Vinther, på drømmer om at blive hyldet på den helt store scene om tre år.

Af Christian Valsted

Rødovre Bokseklub har en stjerne i svøb, og i lørdags blev hele Rødovres sværvægtskæmpe i boksning hædret af hele Rødovres idræts- og foreningsliv, da Rødovre Kommune og FIR uddelte årets priser til årets idrætsudøver og idrætsleder i Rødovrehallen.

I den store sportshal var flere hundrede lokale personer fra det lokale idrætsliv samlet, og efter fællessang, spisning og magisk underholdning af Sunny Cagara, skulle spændingen afsløres.

Der var dog ikke meget spænding omkring, hvem der skulle hædres med prisen som Årets idrætsudøver i Rødovre.

Det fortalte Rødovres borgmester, Britt Jensen (S) på scenen.

”Da afgørelsen skulle falde, var der enighed i dommerpanelet. Der er slet ingen tvivl om, at titlen i år skulle tilfælde en person, der har slået i gennem i en corona-tid. Ja, slået i gennem. For det har vedkommende,” lød det fra Britt Jensen, inden Thomas Vinther blev klappet på scenen i Rødovrehallen, hvor han kunne modtage beviset på, at han er Årets Idrætsudøver i Rødovre Kommune.

Drømmen er Paris

Med sine to meter og seks centimeter rager 22-årige Thomas Vinther godt op i landskabet, og han har på rekordtid slået sit navn fast på den danske boksescene. Faktisk har han kun bokset i tre år, og derfor har rejsen til toppen også været eksplosiv.

”Det er første gang jeg dyrker sport på højt niveau, så jeg har ikke tidligere prøvet at vinde en pris. Derfor er jeg meget beæret over at modtage prisen som Årets Idrætsudøver i Rødovre Kommune,” fortalte en tydelig stolt Thomas Vinther, da han kom ned fra scenen, og pulsen var faldet lidt ned.

Og selvom man på ingen måde skal forklejne prisen og scenen i Rødovrehallen, så har Thomas Vinther en erklæret målsætning om at udskifte det lokale rampelys med OL-spotlyset i Paris i 2024, hvor han drømmer om at repræsentere Danmark – og hive en medalje med hjem.

Det kommer til at koste blod, sved og tårer at nå til OL, for nu er bruge en velkendt kliché. For selvom Thomas Vinther er Danmarksmester i sværvægt er der ingen gratis fribilletter til OL.

I første omgang skal Thomas forsvare sin DM-titel i boksning, og det kan blive svært nok, da Thomas har haft en hård sæson, hvor han har været ramt af corona og været ude med en næseskade og en brækket hånd.

”Jeg er stille og roligt ved at komme tilbage, og hvis jeg genvinder titlen til DM, er planen at komme på landsholdet, og den vej igennem at komme ud til internationale stævner, hvor jeg kan kvalificere mig til OL,” fortæller Thomas, der i boksemiljøet bliver kaldt ’Kæmpen’.

Forlader ikke Rødovre Bokseklub

Thomas Vinther fortæller, at titlen som Årets Idrætsudøver i Rødovre Kommune kun motiverer ham endnu mere for at træne stenhård for at kvalificere sig til OL i Paris.

Og selvom der givetvis findes andre bokseklubber i Storkøbenhavn, hvor Thomas Vinther kan blive godt hjulpet på vej til at indfri drømmen om olympisk-deltagelse, har han ikke tænkt sig at forlade Rødovre Bokseklub.

”Jeg bliver i Rødovre Bokseklub, og det er skyldes helt klart min træner Stuart Watson. Han er den bedste træner man kunne ønske sig, og den bedste jeg nogensinde har haft i nogen sportsgren. Han er næsten som en far for mig, og han er den eneste der kan presse mig så meget,” lyder det fra ’Kæmpen’, inden han fortæller, at boksning fylder alt i hverdagen.

”Jeg prøver hele tiden at finde en balance mellem min træning, mit arbejde og mit sociale liv, men det er boksning, der fylder næsten alt. Jeg træner syv gange om ugen, og jeg skal op og træne 12 gange om ugen. Jeg er stoppet med byture, og jeg drikker og ryger ikke. Alt handler om boksning og målet om OL. Jeg planlægger stort set hele min hverdag efter, hvordan og hvornår jeg kan træne og hvile mig,” siger Årets Idrætsudøver.