Årets idrætsleder: ”Prisen er et skulderklap til hele ROG-familien”

ROG har godt 1400 medlemmer og i lørdags blev gymnastikforeningens formand hyldet med prisen som Årets Idrætsleder i Rødovre Kommune. Foto: Brian Poulsen

årets idrætsleder 50-årige Thomas Bak har kun været frivillig leder i ROG siden 2019, men han har på kort tid sat markante aftryk, og for det arbejde blev han i lørdags hyldet med prisen som Årets Idrætsleder i Rødovre Kommune. ”Det er et fantastisk skulderklap at få,” siger prisvinderen, der egentlig takkede nej til formandsposten i første omgang.

Af Christian Valsted

“Dommerpanelet vil gerne vise, at også nye ledere i kommunen, med den rette ånd, arbejdsiver og arbejdsglæde kan blive Årets Idrætsleder i Rødovre Kommune. Thomas er et perfekt eksempel på netop dette,” lød det fra borgmester Britt Jensen, inden hun få øjeblikke senere kaldte ROGs formand Thomas Bak på scenen.

Det var en tydelig rørt og stolt Thomas Bak, som Lokal Nyt talte med i Rødovrehallen efter han var blevet klappet ned fra scenen igen efter at være blevet kåret som Årets Idrætsleder i Rødovre Kommune.

”Jeg bruger mange timer på mit frivillige job som formand for ROG, så jeg synes det er et fantastisk skulderklap at få,” fortalte vinderen, inden han hurtigt kastede skulderklappet videre til sine mange kollegaer i ROG-familien.

”Jeg vil gerne indrømme, at prisen betyder meget for mig personligt, men jeg kan ikke noget alene. Jeg er en del af en god bestyrelse, og vi har et fantastisk trænerteam med 100 trænere, to fastansatte administratorer og uden hele det her team, ville jeg ikke kunne udrette noget særligt. Prisen er i ligeså høj grad et skulderklap til alle mine kollegaer i ROG, der hver dag arbejder hårdt for at gøre en forskel for idrætten i Rødovre,” fortæller Thomas Bak.

Takkede først nej

Thomas Bak har nærmest fået gymnastikken ind med modermælken. Han er opvokset i en gymnastik-familie i Aarhus og brugte meget af sin ungdom som gymnast sammen med Flying Superkids. Da han senere flyttede til København og stiftede familie, fik alle tre børn faderens interesse for gymnastikken og blev tilknyttet ROG.

Da formandsposten blev ledig i 2019 blev han prikket på skulderen, og spurgt om han kunne tænke sig at være formand. Han takkede nej, da det ikke harmonerede med at drive en software-virksomhed, men da han blev prikket igen, svarede han ja.

”Jeg tænkte, at det var en chance for at give noget tilbage til gymnastikken. Alle de oplevelser og erfaringer jeg har skabt mig gennem gymnastikken, kunne jeg få lov til at give tilbage til en forening, som brænder for gymnastikken. Jeg har noget erfaring i livet, som kan komme til at betyde meget for andre unge mennesker. Det kan jeg give videre til en meget stor medlemsskare i Rødovre,” fortæller Thomas Bak.

Gymnastik for alle

Thomas Bak er selv vokset op i en lidt elitær gymnastik-verden, men ROG er en gymnastikforening der har hele bredden og det tiltales prisvinderen.

”Bevægelse, sundhed og gymnastik er med til at give en base i livet, og det er uanset, om man har lysten til at konkurrere og gå efter at blive den bedste i Danmark eller i Verden. Det skal vi kunne rumme, men vi skal i særdeleshed også kunne rumme bredden og gøre noget for den bredde gruppe af borgere, der gerne vil leve sundt og været en del af et fællesskab i ROG,” siger Årets Idrætsleder.