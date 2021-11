90’er festen sparkes traditionen tro i gang i Rødovre

Vi Elsker 90'erne sparker festen i gang i Espelunden den 21. maj. Riffi Haddaoui forventer, at 16.000 giver den gas i Espelunden. Foto: Brian Poulsen

90er fest Nu lægger det fast, at Vi Elsker 90’erne i Rødovre skydes i gang den 21. maj i Espelunden. Billetterne for de mest loyale kunder sættes til salg på fredag. Ambitionen fra Riffi Haddaoui er klar. Der skal være udsolgt, så 16.000 feststemte mennesker kan synge og rocke med på 90’ernes hede rytmer i forårssolen.

Af Michael Hansen

Igennem de sidste ni år har Espelunden lagt græs til 90’er festen ’Vi Elsker 90’erne’, og som traditionen foreskriver markerer venuet i Rødovre, starten på koncertrækken, som efterhånden har spredt til Næstved, Odense, Holstebro, Aalborg og Aabenraa.

”Det er i Rødovre, at den nu tiårige kærlighedshistorie startede, da det første arrangement blev afholdt på Damhuskroen. Rødovre er vores flagskib. Det er den absolutte, største, bedste og fedeste fest på hjemmebanen i Rødovre. Den sparker altid vores kampagne godt i gang. Stemningen er altid helt i top. Det er her, at medierne oftest er talstærkt til stede,” forklarer festivalarrangører, Riffi Haddaoui.

I denne tid er festivalarrangør Riffi Haddaoui på sin helt egen turné for at lukke aftaler til de kommende koncertbyer, og han fortæller stolt, at Holstebro og Aalborg endnu en gang har lyst til at få besøg af Vi Elsker 90’erne holdet. En helt ny lokation bliver Hillerød, og smilets by Aarhus vender tilbage efter tre år på sidelinjen, flere vil ifølge Riffi Haddaoui snart følge trop.

”Vi oplever en stigende interesse, for at byerne gerne vil afholde en 90’er fest. Det er jo rigtigt glædeligt for mig som arrangør, at flere publikummer får større mulighed for at deltage, hvis de ikke kan på datoen i Rødovre, kan de måske deltage i Næstved eller Hillerød.”

”Vi er klar”

Sidste år rundede festivalen ti år, men det mest imponerende var, at Riffi og holdet helt ekstraordinært formåede at få afviklet et brag af en 90’er-fest, hvor 5.000 mennesker deltog, og var inddelt i grupper af 500. Det håber Riffi ikke bliver tilfældet denne gang, da Danmark forhåbentlig står et helt andet sted end sidste år.

”Vi skal selvfølgelig passe på, men mange er vaccineret i forhold til sidste år, hvor det alligevel lykkedes os at gennemføre. Vi glæder os virkelig til at møde HELE vores publikum igen og sammen skabe en fantastisk fest, som vi har gjort førhen.”

Kendte navne

Listen over de musikalske navne, som har spillet i Espelunden under festivalen er lang og tæller et væld af kendte 90’er navne. Aqua, Doktor Alban, DJ Alligator, Eiffel 65, Daze, Sash og Blå Øjne med videre. Allerede nu har Riffi lukket en del aftaler med solister og bands, hvor de første bliver røbet i slutningen af november, men for nu må Riffi være hemmelighedsfuld om, hvem publikum kan forvente at se på scenen til maj næste år. Lidt information om navnene kunne Rødovre Lokal Nyt dog godt få lokket ud af festivalarrangøren.

”Uden at sige for meget og røbe for meget om de kommende navne, så bliver 2022 det år, hvor vi præsenterer flest nye artister nogensinde. Det kan være helt nye 90-navne eller nye konstellationer, men bare rolig, der kommer også rigtig mange gamle og kendte 90’er artister og sange, som man kan synge med på, afslutter Riffi Haddaoui.”

Billetsalget for de mest trofaste gæster starter på fredag klokken 12, og der er 16.000 billetter til salg til hjemmebanefesten i Espelunden.