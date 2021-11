5 typiske fejl, som nybegyndere indenfor aktieinvestering ofte begår

SPONSORERET INDHOLD Som nybegynder indenfor aktieinvesteringer er der en hel del at holde styr på. Det betyder derfor også, at nybegyndere ofte begår en række fejl, når de skal investere i aktier for første gang. For at komme nogle af disse fejltagelser til livs på forhånd, har vi her sammensat en liste med fem typiske fejl, som førstegangsinvestorer begår.

Undersøger ikke selskaberne eller værdipapirerne, de investerer i

Som nybegynder er man ofte ivrig efter at komme i gang med at investere, og vil bare gerne have placeret sine penge i nogle selskaber hurtigst muligt. Og nogle gange går det så hurtigt, at nybegynderen glemmer at undersøge ”de faktiske forhold i jernindustrien” – altså om selskabet, de investerer i, har en sund og solid økonomi, og er i stand til at tjene penge. Husk altid at undersøge selskaberne på forhånd, så du ved, hvad du investerer i.

Forstår ikke begrebet ”kurs”

Ofte ses det, at nybegyndere ikke helt forstår, hvordan begrebet ”kurs” skal forstås. De kan f.eks. kigge på en nordea aktiekurs og sammenligne den med en hvilken som helst anden aktiekurs og så ganske enkelt ud fra selve kursen på de to aktier vurdere hvilket selskab, der koster mest. Sådan hænger det selvfølgelig ikke sammen – du er nødt til at gange kursen med antallet af aktier i hvert af de to selskaber, så du får den samlede markedsværdi på selskaberne.

Glemmer kurtagen

En tredje fejl, som nybegyndere ofte begår, er at de glemmer kurtagen. Det resulterer i, at de laver mindre og flere handler, hvilket får kurtageomkostningerne til at stige. Jo mere du betaler i kurtage, jo mindre bliver dit samlede afkast, så husk at være opmærksom på kurtagen – både, når du køber aktier, men også når du sælger dem igen, hvilket også aktieguruen Helge Larsen nævner her.

Sammenligner ikke forskellige brokere

Apropos kurtage og omkostninger, så er det også langtfra alle nybegyndere, der husker at sammenligne forskellige brokere, inden de vælger den broker, de ønsker at investere hos. Vælger du blot den første og bedste, risikerer du at ende med at blive kunde hos en broker, der måske er alt for dyr, eller ganske enkelt ikke tilbyder alle de forskellige investeringsmuligheder, du efterspørger.

Revurderer ikke sin portefølje løbende

Den sidste fejl, vi har taget med i denne omgang er, at nybegyndere ikke er så gode til at huske at revurdere deres porteføljer løbende. Der kan ske meget med udviklingen og sammensætningen af din portefølje selv på kort tid, og det er derfor vigtigt, at du med jævne mellemrum spørger dig selv, om det er tid til at møblere lidt rundt på din portefølje. På den måde sikrer du dig, at din portefølje hele tiden er optimeret, og får dermed også de mest optimale betingelser ift. at skabe et godt afkast, hvilket i sidste ende er det vigtigste, når det kommer til at investere i aktier.