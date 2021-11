5 ting at tænke over, når du vælger fysioterapeut

sponsoreret indhold Står du og skal vælge en fysioteraput? Så hop ind her og læs vores guide til, hvordan du vælger den helt rette fysioterapeut for dig.

Af sponsoreret indhold

I 2018 var det næsten 10 % af alle danskere, der gik til fysioteraput – hvor det i 2018 kun drejede sig om cirka 7 % af alle danskere.

Når samme undersøgelse viser, at den gennemsnitlige patient går til fysioterapeut knap ni gange om året, er det værd at sætte sig grundigt ind i, hvem du bruger din tid og penge hos.

En fysioteraput kan ikke udføre mirakler, men han eller hun kan hjælpe med genoptræning efter eksempelvis en diskusprolaps eller et piskesmæld. Det kan også være mindre skader som hælspore, achillessenebetændelse eller skuldersmerter efter hjemmearbejde.

Du kan få tilskud fra det offentlige til dine behandlinger, hvis du får en henvisning fra en læge. Henvisningen betyder, at du kan få dækket knap 40 % af betalingen, når du går til fysioterapi.

I denne artikel vil vi løbe igennem fem af de ting, du skal tænke over, når du skal finde en fysioterapeut i København og omegn.

1. Undersøg anmeldelser af klinikken

Når du vælger en fysioterapeut, der skal hjælpe dig med at komme af med din gene, er det altid rart at vide, om andre har haft en god oplevelse.

Derfor er det en fordel at undersøge, hvad tidligere kunder siger om fysioterapeuten i København. Både anmeldelser på Facebook, Google og Trustpilot kan være gode at undersøge.

2. Se den enkelte fysioterapeuts uddannelse

For at kalde sig fysioterapeut skal man have en uddannelse i fysioterapi. Dog er der mange, der tager efteruddannelser i specielle typer behandlinger og manipulation. Det kan være, at de har specialiseret sig i skulderskader eller knæskader.

Det vil danne et endnu bedre grundlag for at vælge, hvor du skal have fysioterapi i København.

3. Find en klinik i nærheden af dig selv

Når du skal gå til behandling hos en fysioterapeut, kan det ofte være en ugentlig begivenhed. Derfor er det rart med en klinik, der ligger i nærheden.

Bor du på Amager, er det eksempelvis også værd at lede efter en klinik på Amager.

4. Undersøg deres ledighed og timer

Nogle klinikker har utroligt travlt og er derfor ikke fleksible med deres bookingtider – og andre har det lige modsat.

Derfor gør du klogt i at undersøge, hvornår du kan booke dine behandlinger, så det kan passe ind i resten af dit skema.

5. Overvej, om du er villig til selv at lægge arbejdet i det

Selvom det ville være skønt, kan en fysioterapeut desværre ikke udrette mirakler. Det kræver arbejde fra dig som patient. Alt efter, hvilket problem du har, kan det være daglige eller ugentlige øvelser, du selv skal udføre derhjemme.

Er du ikke selv indstillet på at lægge energien i det mellem dine behandlinger, kan det være penge ud ad vinduet at søge hjælp.

Med alt det sagt er Danmark fuld af dygtige fysioterapeuter. Det burde derfor ikke være et problem at finde en, der er kvalificeret og ligger tæt på dig.