20 år med kultur på Islev Bibliotek

Islev Bibliotek markerer sin fødselsdag på lørdag med et åbent hus-arrangement, hvor der er aktiviteter for borgere i alle aldre.

du er inviteret med Islev Bibliotek er et samlingspunkt i Islev, og på lørdag fejrer biblioteket 20-års fødselsdag med lagkage, kunstudstilling og skattejagt fra klokken 10-15.

Af Christian Valsted

Rødovre har to store biblioteker, og kommunens bibliotek i Islev markerer på lørdag, at der har været bøger på hylden i 20 år. Det bliver fejret efter alle kunsten regler, og med aktiviteter for borgere i alle aldre. Dagen byder blandt andet på lagkage, kunstudstilling og skattejagt.

Der er skattejagt for de mindste på det grønne område ved biblioteket, og de kan male deres eget flag. Kunstner Annette Vogel udstiller sine malerier, ligesom illustrator Thorbjørn Christoffersen, der står bag tegningerne til den populære børnebog om Sallys far, lægger vejen forbi. Hertil kommer, at musiker Lea Havelund giver en koncert på sin cello i formiddagens løb. Alt sammen akkompagneret af lagkage, saftevand og kaffe.

Et samlingssted

Den festlige dag giver borgerne i Islev en chance for at samles på biblioteket, der i daglig tale også kaldes Trekanten. Det bidrager til ambitionen om at gøre Trekanten til et samlingssted.

”Trekanten er et betydningsfuldt sted for Islev. Det er et sted, hvor man mødes og samles til kulturelle begivenheder som foredrag og teaterstykker. Det er en del af områdets DNA, og fra næste år styrker kommunen endda den rolle,” siger biblioteksleder Lone Terpgård-Jensen.