Viking Rødovre vandt DM i skaterhockey

Viking Rødovre danske mestre i Veteran skaterhockey Foto: Privat

Skaterhockey Viking Rødovre Skaterklub, har med en tredjeplads til EM og et dansk mesterskab efter finalesejr over Gentofte haft en god sæson. Med det danske mesterskab, har Vikingerne igen kvalificeret sig til, at spille om EM.

Af Flemming Haag

I weekenden blev der spillet Veteran DM i skaterhockey i Gentofte Skaterhockeyhal. Vikings mødte de efterhånden evige rivaler fra Gentofte i finalen. Gentofte havde suppleret deres veteranhold med landsholdskaptajn David Peterson og landsholdets topscorer Oliver Sommer, siger Thomas Wiatr, fra Viking Rødovre, og fortsætter.

”Det blev en finale som vikingerne styrede med hård hånd. Selvom Gentofte scorede kampens første mål, kunne man fornemme, at det ville gå Vikingernes vej. Med to powerplay scoringer af Rasmus Astrup kom Vikingerne foran 3-1, men der blev for alvor spænding om resultatet, da landsholdstopscoren Oliver Sommer fik reduceret til 3-2. Kort efter reduceringen, kom Oliver Sommer afsted i en breakaway, og fik afsluttet mod krogen, men en storspillende Marc Schiller i Vikingernes mål, greb iskoldt den ellers så sikre målscorer ud.

I stedet var det Vikings som fik scoret og fik udbygget sin føring til 4-2. Med to minutter tilbage af kampen, tager Gentofte deres keeper ud, og det blev straffet med det samme af Michael Lauritzen, som kunne lægge låg på Gentoftes kiste med en scoring i det tomme mål.

Jubelen blandt hallens tilskuere var stor, og de kunne klappe guldet hjem til Rødovre, det sidste minut af kampen” siger en tilfreds Thomas Wiatr.

”Målmand Marc Schiller fortsatte sit gode spil fra slutningen af August, hvor Vikingerne var i Schweiz og spille Europacup som regerende Europamestre, hvor det blev til en flot tredje plads. Vikingerne blev repræsenteret på Allstars holdet, da Marc Schiller som bedste målmand, sammen med Rasmus Astrup som bedste angriber, blev udtaget”.

Det var en glad Marc Schiller der efter en tredje plads til EM, kunne slutte sæsonen med DM guld. ”Det har været en spændende sæson.

Desværre måtte vi “nøjes” med en tredje pladsplads til Europacuppen, men det var en meget stærk turnering som værterne fra Rossemaison vandt.

Vi var få spillere afsted, men havde et godt hold, og fik en fortjent tredje plads og to mand på Allstar holdet. At vi så kunne slå rivalerne fra Gentofte i DM-finalen, og sikre os deltagelse i næste års Europacup som Rødovre klub, er en fantastisk følelse. Vi glæder os meget til at spille i den nye Skaterhockeyhal i Rødovre, det har vi alle set frem til i årtier”, slutter Marc Schiller.