Selvom Ole Sohn for længst har rundet de 60, er der stadigvæk godt gang i karrieren, hvor han i dag er bestyrelsesformand i Dansk Producentansvar. Dog prioriterer han i dag familien mere, end han gjorde, da han var minister. Foto: Brian Poulsen

Her er mit Rødovre I serien “Her er mit Rødovre” tager flere kendte borgere jer læsere en tur nedad af mindernes allé. De har hver især fået til opgave at udvælge tre steder, som har spillet en særlig betydning for dem og deres Rødovre tid. I denne artikel kan I blive klogere på, forhenværende Erhvervs- og Vækstminister og mangeårigt Folketingsmedlem for S og SF, Ole Sohns minder med byen.

Af Michael Hansen

Ole Sohn kommer oprindeligt fra Horsens, hvor han er født og opvokset, men da han og konen stod foran en flytning fra deres Nørrebro-lejlighed endte de med at forelske sig i et hus i Rødovre tæt på Rødovre Centrum og med plads til både børn og dem selv. Om den første tid på villavejen erindrer Ole Sohn følgende.

”Vi blev fantastisk modtaget af naboerne, og vi har ikke fortrudt et sekund, at vi flyttede hertil. Som forældre håber man altid, at ens børn falder hurtigt og godt til. Det gjorde de, og det har gjort, at vi har følt os hjemme helt fra start, og vi bliver hængende fremover. Rødovre er ligesom blevet vores base.”

Efterhånden har det ene år taget hinanden for Ole Sohn, som efterhånden har boet i Rødovre i 26 år og er blevet 66 år gammel. Ole Sohn arbejder i dag som bestyrelsesformand i Dansk Producentansvar, men sad i 18 år i Folketinget. Hans politiske karriere var mest i SF, hvor han var minister fra 2011-2014, inden han efter SF’s afgang fra regeringen skiftede til Socialdemokratiet.

”Mit skifte lå lige for. Jeg havde været med til at forhandle regeringsgrundlaget med den nuværende ledelse, så da de træder ud af regeringen, fordi de hellere ville være opposition, sagde jeg til dem, at det kunne jeg ikke være med til. Jeg har været med til at lave det her regeringsgrundlag. Det står jeg på mål for. Det har jeg forpligtet mig selv og mine vælgere til. Bruddet foregik meget fredeligt,” forklarer Ole Sohn.

Nogle er måske interesserede i at vide, om Ole Sohn måske gør et politisk comeback. Det ligger ikke lige i kortene hos Ole.

”Da jeg stoppede i Folketinget var jeg mæt af politik, og jeg ville have mere tid til familie og børnebørnene, som jeg ville have en tættere tilknytning til, så det er ikke min plan at stille op til et kommunalvalg, men man skal aldrig sige aldrig, men det ville overraske mig, hvis det skete”, pointerer han.

1.Espelundens Idrætsanlæg

Nu skal det hele ikke handle op politik, men Oles personlige minder fra Rødovre. Disse minder har slet ikke politisk indhold. Det første minde, der springer direkte ind på Ole Sohns nethinde, er Espelundens Idrætsanlæg og Boldklubben Avarta, som familien og sønnen hurtigt får et nært forhold til.

”Da vi flyttede til Rødovre for 26 år siden ville min søn gerne spille fodbold, og vi endte med at vælge Avarta, fordi vi fandt ud af, at Avarta var en klub, der gjorde rigtigt meget for det gode børne- og ungdomsarbejde, og tog sig rígtigt godt af de unge mennesker, så der var en tryghed for os, som forældre at sende knægten afsted til fodbold.”, forklarer han.

Det er ikke kun det fodboldmæssige sammenhold og samarbejde, som gør, at Ole og sønnen ender med at få et tæt forhold til de grønne fra Espelunden.

”Det var en klub med masser af sociale komsammener. De havde fokus på antimobning. Man kårede ikke bare kampens bedste spiller, men også kampens bedste kammerat. De havde gode og sunde værdier. Det var samtidig et af vores første indtryk af Rødovre og det gode foreningsliv, som byen stadigvæk indeholder,” uddyber han.

2. Vestvolden

Som mangeårigt medlem af Folketinget og tre år som minister, er det ikke meget fritid, Ole Sohn har haft. Men en del af den sparsomme fritid er blevet og bliver stadigvæk brugt på Vestvolden, som er det andet sted, som Ole Sohn ynder at komme både med konen på lange gåture og med sine to børnebørn på otte og ti, som går på opdagelse områdets flora og fauna.

”Rødovre ligger i nærheden af København. Når man kommer hjem til Rødovre, er man tæt på naturen stort set uanset, hvor man bor. Min kone og jeg elsker at vandre og har gået her 100 vis af gange og ofte flere gange om ugen. Vi nyder Vestvolden i de forskellige forklædninger efter årstiden. Om lige kommer vi kommer forbi viadukten, hernede ligger der et sumpet område, hvor jeg har været nede flere gange med børnebørnene, der vrimler det med insekter og frøer. Det synes de er meget spændende. De elsker naturen og alle former for kryb.” forklarer Ole Sohn om sin lange Vestvolden historie.

Det historiske vingesus ved at gå langs med det gamle fæstningsanlæg finder Ole Sohn også meget væsentlig at videregive til de yngre generationer.

”Jeg har forsøgt at finde frem til historien og fortæller mine børnebørn om den, fordi det er godt, at man holder fast i historien og formidler den videre. De fleste oplever Vestvolden som en grøn oase på Vestegnen, men undervejs kan man se, hvilken rolle den har spillet og spiller også for de nye generationer, som bruger Vestvolden til forskellige aktiviteter i dag.”

3. Heerup Museum

Ole Sohns sidste sted udvalgte Rødovre sted foregår ikke omkring Espelunden, men i den anden ende af Rødovre på kunstmuseet Heerup. En kunstner som Ole Sohn allerede kendte, inden han flyttede til byen.

”Henry Heerup var sammen med Asger Jorn tilknyttet en gruppe, der hed COBRA, og da jeg tidligere har samrbejdet med Asger Jorn museet i Silkeborg om en udstilling, stiftede jeg i den forbindelse også bekendtskab med Henry Heerups kunst. Hans billeder indeholder mange smukke farver og dekorationer. Jeg har besøgt Heerup-museet mange gange, og man bliver altid glad, når man ser hans malerier og grafiske arbejde. Det gode ved hans værker, er, at man altid ser forskellige ting i værkerne, hvis man er flere afsted eller når man selv vender tilbage og genser billedet.”

Madentusiast og opskriftssamler

Udover at være et kendt ansigt på den politiske scene igennem mange år, så har Ole Sohn en del hobbyer, som mange ikke kender til, indtil nu. Han er nemlig en kæmpe mad-connoisseur, som faktisk har lavet mad på et skib som helt ung.

”Min mor lærte mig at lave frikadeller, karbonader og hakkebøf og masser af brun sovs. Det faldt i god jord på et skib, hvor jeg var ungkok.”, afslutter han.

Han er desuden med egne ord autodidakt i alt, hvad han har beskæftiget sig med.

Ole madlidenskab kan ligeledes spores i privaten, hvor hans private boghylde indeholder flere kogebøger, som for eksempel syriske og tyrkiske, end politiske bøger. Noget andet, som har en helt særlig plads hos Ole er madopskrifter. De er blevet indsamlet gennem hele livet og tæller over 100 forskellige slags. En af dem er blandet andet en helt særlig ostesmåkage, som Ole Sohn fik lokket ud af kokken hos den danske ambassadør under et besøg i Ghana. I dag svinger han primært gryderne i privaten, når han er hjemme, som hans kone siger.