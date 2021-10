Vanvidsbilist stoppet af borger

Politiet beslaglagde søndag en bil på Jyllingevej, da føreren havde en alkoholpromille på over 2,0. Foto: Arkiv

politi Snarrådig borger fik søndag stoppet en spritbilist på Jyllingevej, der senere viste sig at være vanvidsbilist og dermed fik sin bil beslaglagt på stedet.

Af Christian Valsted

En borger kørte søndag eftermiddag bag ved en bilist på Jyllingevej, der slingrede så kraftigt, at borgeren ringede til politiet.

Borgeren fulgte efter bilisten, der kørte i en mindre personbil, med politiet i røret. Borgeren kunne i sidste ende ikke vente på ordensmagten og måtte selv skride til handling, da den formodede spritbilist kørte op på cykelstien.

”Borgeren fik stoppet bilisten og taget nøglerne til bilen. Vi var på stedet kort til efter og kunne anholde en kvinde i 50’erne,” fortæller vicepolitiinspektør Søren Enemark fra Københavns Vestegns Politi.

En udåndingstest viste en promille på over 2,0 og derfor blev bilen beslaglagt på stedet.

”Det er meget farligt med stærkt beruserede bilister i trafikken, så stor tak til den borger der tog affære,” siger vicepolitiinspektør Søren Enemark.

I foråret trådte en ny lov om vanvidsbilisme i kraft. Den nye lov betyder blandt andet, at politiet som myndighed konfiskerer biler og sælger dem til højestbydende på auktion. Der er blandt andet tale om vanvidskørsel, hvis man sætter sig bag rattet med en alkoholpromille på over 2,0, hvilket var tilfældet i den konkrete sag.