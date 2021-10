Udvises efter parfume-tyveri i centeret

En rumænsk mand har modtaget en straksdom efter han mandag den 18. oktober begik butikstyveri i en forretning i Rødovre Centrum. Foto: Presse

politi En rumænsk mand skal ind og brumme i 40 dage, inden han herefter vil blive udvist af Danmark efter butikstyveri i Rødovre Centrum.

Af Christian Valsted

En rumænsk mand har modtaget en straksdom efter han mandag den 18. oktober begik butikstyveri i en forretning i Rødovre Centrum.

I centeret var manden i færd med at stjæle parfumer, som han anbragte i en pose, der var foret med metal, så alarmere ikke ville bimle og bamle, når han forlod butikken.

Tyveriet var i imidlertid blevet opdaget af butikkens personale og den rumænske mand nåede derfor kun lige ud af forretningen, inden han blev pågrebet af en centervagt, der alarmerede politiet.

Manden blev dagen efter fremstillet i et grundlovsforhør, hvor han modtog en dom på 40 dages ubetinget fængsel og seks års udvisning af Danmark.

Den nu dømte butikstyv havde kun opholdt sig i landet i en uge, inden han forsøgte af begå butikstyveriet i Rødovre Centrum.

”Domsfældelsen er gået præcis efter praksis, og det er jeg ganske godt tilfreds med. Det går ikke, at man rejser ind i Danmark, for kort tid efter at begå butikstyveri,” fortæller Mads Strandberg Pedersen, der er anklagerfuldmægtig ved Københavns Vestegns Politi.