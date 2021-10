Triller takker af: ”Alle børn burde opleve et sted som Byggeren”

Efter 42 år på arbejdsmarkedet har den erfarne og vellidte pædagog Tonny 'Triller' Jensen valgt at gå på pension. Triller er blandt andet kendt for sine pølsehorn, som børnene på Rødovre Byggelegeplads har nydt godt af i årevis. Foto: Red.

Rødovre byggelegeplads Han har arbejdet med børn og unge i 42 år, men på fredag er det hele slut. Tonny ’Triller Jensen har sidste arbejdsdag på Rødovre Byggelegeplads.

Af Christian Valsted

Jeg må bare sige, at Rødovre Byggelegeplads er det mest fantastiske sted,” fortæller 63-årige ’Triller’ med det borgerlige navn Tonny Jensen.

I de sidste 37 år har Triller arbejdet som pædagog i Rødovre Kommune, og de sidste 23 år som humørspreder og pølsehornsbagende pædagog på Rødovre Byggelegeplads. Men alting har en ende, og for Triller er det fredag den 29. oktober, hvor han, på grund af sin langvarige tilknytning til arbejdsmarkedet har mulighed for at gå på tidlig pension. Den såkaldte ’Arne-pension’.

Og selvom det uden tvivl bliver vemodigt at sige farvel til bygger-børn, kollegaer og et fag, der har været berigende, så glæder Triller sig også til at tage hul på næste kapitel af sit liv.

”Jeg har købt en racercykel, jeg har en havkajak, elsker at læse bøger og går til koncerter mindst én gang om ugen. Jeg skal nok få rigeligt at se til, men det bliver da underligt, for ’Byggeren’ betyder så utrolig meget for mig,” fortæller Triller.

Ansvar og selvstændighed

I de sidste 23 år har triller lært flere tusinde børn at kende på Rødovre Byggelegeplads, og han håber, at Rødovre Kommune også i fremtiden vil blive ved med at prioritere kommunale byggelegepladser, for han har set og oplevet, hvordan børn vokser, når de får ansvar og bliver taget seriøst.

”På ’Byggeren’ kan børnene næsten det hele. Vi har dyr, sport og hele byggeriet, som man bestemt ikke skal kimse sig af. Det er kæmpe stort for børnene af bygge deres eget kaninbur. Den stolthed de har, når de er færdige, er helt fantastisk at opleve.

”Der er så mange muligheder på Byggeren, og ofte kan forældrene ikke forstå, hvad der er sket med deres børn på ét år fordi de udvikler så meget selvstændighed. Alle børn burde faktisk få den oplevelse, at gå på en byggelegeplads. Det er så givende,” siger Triller, der har svært ved at fremhæve én ting, der har haft særlig betydning for ham på Byggeren.

”Jeg har altid været i mit es på fodboldbanen, men har også elsket at hjælpe børnene med alle deres byggerier. Det er svært at fremhæve én ting der har betydet noget helt særligt, for det er svært at vælge. Jeg kunne også fremhæve de mange kolonier til Lønstrup eller kanoturene til Sverige. Rødovre Byggelegeplads er den bedste arbejdsplads jeg har været på, så meget kan jeg i hvert fald sige,” siger Triller, der takker af med en afskedsreception fredag den 29. oktober klokken 15.

”Jeg er meget glad for musik, så derfor kommer der selvfølgelig lidt live-musik. Jeg vil gerne slutte af med en god fest,” siger Triller om afskedsreceptionen, hvor alle velkomne.