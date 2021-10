Tid til selvransagelse om medieforbrug efter rettighedsuge

Det har en begivenhedsrig for de store elever på Hendriksholms Skole, hvor de på egen krop har lært, hvor meget Facebook og andre sociale egentlig ved om deres gøren og laden på deres sociale medier. Foto: Brian Poulsen

Rettighedsskole Ovenpå en uge i de sociale mediers tegn, hvor de ældste elever har fået et indblik i, hvor stor en tidsrøver og hvor meget data Facebook egentlig har gemt om eleverne, har gjort, at nogle elever fremadrettet vil revurdere deres tid på sociale medier som for eksempel Facebook.

Af Michael Hansen

Vi kender det alle sammen. Telefonen brummer i tasken, eller der lyder et pling på skærmen, imens man arbejder på en given opgave. Med et er koncentrationen forsvundet og i stedet nager tankerne om, hvem eller hvad det kan være, som vil i kontakt med en. Man prøver at lukke det ude, men oftest overvinder nysgerrigheden om, hvad det kan være, og man tjekker telefonen, selvom man måske ikke bør. Det kaldes FOMO, eller fear of missing out.

Forbrugersammensat

Men vidste I, at Facebooks algoritmer udvælger givet indhold eller content, som det kaldes på baggrund af ens klik, og at Facebook ligeledes helt præcist ved, hvor meget skærmtid, du og andre bruger på deres app. Det vidste eleverne på Hendriksholm Skole ikke, men det ved de nu efter skolens årlige rettighedsuge, hvor de store elever denne gang lærte om Digital wellbeing og sociale mediers ansvar. Resultaterne har givet eleverne stof til eftertanke.

“Det er ubehageligt, at Facebook får adgang til så mange private ting om en, når man downloader app’en. Facebook glemmer aldrig, så når man har slået noget op eller kommenteret, så forsvinder det aldrig, selvom man måske fortryder og sletter. Det er skræmmende at vide. Det har været en øjenåbner for mig, at Facebook helt nøjagtigt ved, hvor meget jeg bruger deres app om dagen,” fortæller Emilia Kølle, der går i 8.y på Hendriksholm Skole.

Klassekammeraten Lykke Holg Jensen finder det også overraskende, at Facebook på den måde blander sig i folks liv.

“Jeg synes, det er vildt, at Facebook på baggrund af, hvad vi klikker på eller interesserer os for, nøjagtig kan skræddersy indholdet. Det finder jeg ekstremt problematisk, fordi de sociale medier i så fald kan påvirke en i given retning,” uddyber Lykke Holg Jensen.

Netop de tanker og den uge, som Lykke og Emilia har været igennem, har gjort, at de i fremtiden vil tænke mere over, hvor ofte de bruger telefonen og de vil sætte deres skærmtid ned.

Hvor går grænserne

Allerede mandag i sidste uge fik eleverne en forsmag på, hvordan Facebook arbejder, og hvor deres grænser går. Det skete ved, at Facebooks politiske chef i Norden Martin Ruby aflagde skolen et besøg, hvor han bad eleverne om at tage stilling til om et opslag overholdt Facebooks egne regler og fik lov til at blive, eller om det stred med regelsættet og ville blive slettet.

Eleverne kunne tilgive deres mening ved at holde et grønt like for ja, eller et rødt like for nej i vejret. Generelt afkodede eleverne hurtigt de rigtige svar, men fik også værdifuld viden om, hvor svært det kan være at navigere i opslagene. Et af de eksempler, som Martin havde taget med, var ordet fed. Det kan både være positivt eller negativt ladet, alt efter hvilken kontekst, det bruges i.

“Vi kan rigtig godt lide rettighedsugen, fordi den giver os noget andet end den normale undervisning. Med det her emne har vi fået åbnet øjnene for, hvor meget sociale medier bevidst styrer ens liv,” lyder det i kor fra pigerne i 8.y.

Rettighedsugen afsluttes altid med skolernes motionsløb, hvor skolen samler ind til Unicef.