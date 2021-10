Thor Dresler fyret i Rødovre Mighty Bulls

Rødovre Mighty Bulls skal have ny træner, da holdet i dag har sagt farvel til Thor Dresler. Foto Foto: Brian Poulsen

Trænerskifte Rødovre Mighty Bulls skal have ny cheftræner, da samarbejdet med Thor Dresler er blevet opsagt.

Af Michael Hansen

Efter en utilfredsstillende sæsonstart, hvor Rødovre Mighty Bulls kun har høstet syv point i 12 kampe, hvoraf de seneste otte er blevet tabt, har klubben i dag stoppet samarbejdet med cheftræner Thor Dresler per dags dato

Klubben skriver på sin hjemmesiden, at årsagen bag fyringen skal findes i, at sæsonstarten har resultat- og spillemæssigt ikke tilfredsstillende, og at ledelsen ser holdet og spillerne til at have potentiale og styrke til mere end det, der er blevet vist på banen hidtil.

På den baggrund har ledelsen besluttet, at der er brug for ny inspiration, nye tanker og en ny stemme på trænerbænken til at sparke energi ind, så holdet kan nå klubbens målsætning om at kvalificere sig til slutspillet.

Klubben ønsker Thor al muligt held og lykke fremover, og takker ham for hans entusiasme og store arbejdsindsats. Og fortæller desuden, at Thor har været både vellidt og yderst professionel gennem hele sin tid i Rødovre. Han har arbejdet fokuseret og målrettet, og er altid mødt velforberedt op til mindste detalje.

Men klubben pointerer samtidig, at samarbejdet ikke har den ønskede succes, som alle havde håbet og troet på, hvilket betyder, at parterne nu skilles.

Rødovre Mighty Bulls arbejder nu på at få tilknyttet en ny cheftræner til holdet, og de forventer, at de i løbet af kort tid, kan komme med yderligere information omkring den fremtidige trænersituation.

Rødovre Lokal Nyt følger naturligvis sagen og vil løbende opdatere med kommentarer fra sportschef Jørgen Illemann.