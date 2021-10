Tava er åbnet i Rødovre Centrum

Rødovre Centrum har fået en middelhavsrestaurant. Navnet er Tava, som vil sende gæsternes smagsløg og tanker til Middelhavet, hvor mange sikkert allerede har ferieret en del. Foto: Brian Poulsen

Ny restaurant En ny restaurant med middelhavet som omdrejningspunkt har slået dørene op i Rødovre Centrum. Tava er navnet, som vil lokke kunderne indenfor med de retter, som man kender fra ferien sydpå, men med et twist fra kokkenes egne hænder.

Af Michael Hansen

En af danskernes foretrukne feriedestinationer er Middelhavsområderne. Nu kan Rødovreborgerne få en bid af Middelhavets mange specialiteter på den nyåbnede restaurant Tava, som ligger i Rødovre Centrum lige ud til Rødovre Parkvej.

Tava betyder en gryde på tyrkisk, og tavaen spiller en central rolle, når tilberedelsen af blandt andet pasta- og grillretterne sker. Den skulle give en helt speciel autentisk smag, som sender en i retning af en lækker middelhavsrestaurant.

Sønnerne i front

Det er familierne Öztürk og Sutcü, som har overtaget spisestedet efter Piemonte lukkede. De har drevet mange restauranter i blandt andet Kødbyen og 30 års erfaring med restaurationsbranchen. Kokkene, som svinger gryderne og panderne i det åbne køkken, er sønnerne Hanifi Öztürk på 45 år og Ekin Sutcü på 24 år.

”Vi er ovenud lykkelige for, at vi har åbnet vores restaurant i Danmarks hyggeligste og bedste center, Rødovre Centrum. Der mangler et sted, som det her i Rødovre. Et sted, hvor folk kan komme og spise lækkert middelhavsmad til en god og fornuftig pris i en afslappet atmosfære,” fortæller Ekin Sutcü.

Det skorter ikke på ambitionerne for det nye makkerpar, som tilbyder deres kunder en ny kulinarisk oplevelse.

”Vi vil genskabe den uformelle stemning ved at spise tyrkisk og middelhavsmad for at sikre en nærværende oplevelse hos vores kunder. Det gør vi ved at kombinere gamle klassiske opskrifter og teknikker med moderne visioner med Skandinavisk inspiration”, forklarer Hanifi Öztürk, som er chefkok.

Efter overtagelsen har restauranten gennemgået en stor renovering både ude og inde, som har givet stedet et nyt look.