Spændende KV-valg i vente

Snart kan borgerne fælde dommen over kommunens byråd, når KV-valget løber af stablen. Det tegner til at blive en spændende omgang, da der er mange ubekendte for både partierne og borgerne siden sidste valg. Foto: Arkiv

Så er der snart valg Det kommende KV-valg i Rødovre har potentiale til at blive en rigtig spændende omgang, da der i højere grad end tidligere er mange uafklarede - og nye vælgere, som kommer til at have stor indvirkning på, hvordan sammensætningen af byrådet kommer til at se ud. Partierne sidder ligeledes på pinebænken, da de heller ikke kan spå om, hvor krydserne bliver sat.

Af Michael Hansen

Kommunalvalget 2021 står snart for døren. Den 16. november er kun 39 dage væk for at være helt nøjagtige, og partierne har allerede sat alle sejl ind for at erobrere vælgernes gunst, men hvis du sidder og tænker, hvem kan jeg egentlig stemme på, så fortvivl ikke. Denne artikel bringer et overblik over kandidatlisten for kommunalvalget 2021, og fokuserer på nogle vigtige scenarier, som godt kunne opstå.

I alt kæmper 67 opstillede om 19 pladser i byrådet. Det er færre end ved sidste valg. På Rødovre Lokal Nyt har der været en afstemning på, hvor man kan give sin mening til kende. Den skal selvfølgelig tages med et klart forbehold, men her tegner det tæt, hvis man lægger procenterne i valgforbundene sammen. Dog står en del partier udenfor valgforbund, herunder S, DF og Nye Borgerlige, hvoraf DF har oplyst til avisen, at de først tager endelig stilling til, hvem de peger på efter valget. Det kan rykke puslespillet og blande kortene, selv når vælgerne har stemt.

Beholder A deres absolutte flertal

Kommunalvalget 2021 er det første valg uden Erik Nielsen som stemmesluger og et af de store spørgsmål må være om Socialdemokratiet igen kan bibeholde deres absolutte flertal. Betyder den manglende Erik Nielsen-effekt og alle hans mange personlige stemmer, at Socialdemokraterne kommer til at miste deres absolutte flertal, eller spiller den såkaldte borgmester-effekt positivt til Britt Jensens og partiets fordel.

I løbet af de sidste fire år har mange nye borgere fået adressen 2610 og ingen, heller ikke partierne, ved, hvem de har tænkt sig at stemme på, og hvad vej den politiske vind blæser.

”Kommunalvalget er langt vigtigere, end hvad der foregår på Christiansborg. Set fra et hverdagsperspektiv betyder politikken på Christiansborg ikke meget for vores hverdag. Det gør den politik, der bliver besluttet ude i kommunerne til gengæld,” har Roger Buch tidligere sagt til avisen.

Overraskelser på vej?

For traditionelt byder kommunalvalget gerne på artige overraskelser og utraditionelle konstitueringer, når valget er ovre. Om det samme gør sig gældende i Rødovre er selvfølgelig alt for tidligt at spå om, men KV-valget 2021 tegner til at blive et af de mest spændende længe i Rødovre.

Internt på listerne står mange unge på spring for at få deres chance, så de ”gamle og garvede” byrødder skal i højere grad end tidligere ud og jagte vælgerne. Det bliver interessant at følge med i, hvem der kan kalde sig for medlem af Kommunalbestyrelsen, når krydserne er sat den 16. november, og hvordan sammensætningen ser ud.