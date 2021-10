Slut med cigaret-os foran indgangene: Centeret bliver helt røgfrit

Som det første storcenter i landet, har Rødovre Centrum indført rygeregler, der betyder, at hele centerets matrikel bliver røgfri. Samtlige lejere blev til formiddag orienteret om rygeforbuddet, der træder i kraft med øjeblikkelig virkning Foto: Arkiv

rygning Som det første storcenter i landet, har Rødovre Centrum indført rygeregler, der betyder, at hele centerets matrikel bliver røgfri. Fremover vil det kun være muligt at trække vejret gennem et filter i opstillede rygekabiner.

Af Christian Valsted

”Vi gør det ikke for at genere rygerne, men vi har mange kunder, der ikke ryger, og vi vil gerne fjerne dem helt fra røgen,” fortæller Rødovre Centrums nuværende økonomidirektør Jacob Birkbøll, der fra den 1. november bliver administrerende direktør, når han overtager posten fra Jesper Andreasen.

Rødovre Centrum var i 2002 det første storcenter, der gjorde det forbudt at ryge indendørs, og nu er de igen klar til at være ’first movers’, hvad angår rygning og indkøbscentre.

”Hele centerets matrikel bliver røgfri, da vi mener, at tiden er inde til det. Vi vil gerne værne om de kunder, der ikke ryger. Det skal ikke være et tilvalg for dem at gå udenom,” fortæller Jacob Birkbøll og henviser til, at rygende-kunder i dag har for vane at tage opstilling foran indgangspartierne til centeret, inden de går ind for at gøre deres ærinder.

”Vi tror på, at det for centeret, og kunderne, er det rigtige at gøre,” siger den kommende centerdirektør til Lokal Nyt.

Gælder også spisesteder

Det er dermed snart slut med at nappe en smøg på centerets mange parkeringspladser, men det er ikke kun ved indgangspartierne og på p-pladserne, at rygningen fremover bliver forbudt.

Forbuddet vil også gælde caféer og restauranter, der har terrasser og dermed udendørs servering.

”Man kan ikke gøre det halvt. Hvis man rundt omkring i centeret alligevel kan ryge udvalgte steder, giver det for os ikke mening. Derfor må vi sige, at hele matriklen er røgfri,” fortæller Jacob Birkbøll.

Rygekabiner i hvert hjørne

Og hvis du er en af de borgere, for hvem en tur i Rødovre Centrum ikke kan klares uden en rygepause, kan du ånde lettet op. Rødovre Centrum indkøbte sidste år tre rygekabiner, der er opstillet i tre af centerets ’verdenshjørner’. Herudover har centeret også et decideret rygerum ud mod Tårnvej, så rygerne vil også i fremtiden have mulighed for at ryge i centeret, men altså ikke under åben himmel.

”Overskriften for os er sundhed og velvære. For nogle kunder vil det føles som om at vi jager med dem, men det handler om, at det skal være en røgfri oplevelse at handle og være i Rødovre Centrum,” siger Jacob Birkbøll, inden han oplyser at skiltning og centerets vagter fremover vil minde det rygende folk om de nye regler.