Skal du opdatere din vintergarderobe?

SPONSORERET INDHOLD Lige om lidt banker vinteren på døren. Hvis ikke du allerede har gjort det, er det på tide at pakke sommertøjet væk og finde den essentielle vinterpåklædning frem.

Det er en perfekt anledning til at tage et kig på dit klædeskab og se, om du har alt, hvad du skal bruge til at holde dig varm og chik over vinteren. Hvad din garderobe skal indeholde, kan du læse om her.

Vinterens must-haves

Skift overgangsjakken ud med lune vinterjakker, -frakker og jumpsuits, som kan overdække det næste lags smukke og varme trøjer. Striktrøjer og -kjoler kan give dig et behageligt og varmt look. Eller måske nogle varme strømpebukser, du kan tage på under din fine nederdel. Og sammen med et par flotte støvler, som omslutter dine fødder, kan du sagtens gå vinteren flot i møde.

Naturligvis kan et outfit ikke gå uden flotte accessories. Halstørklæder, huer og vanter i strik eller læder kan være de detaljer, din påklædning har brug for at blive fuldendt med. Det kan forvandle dit outfit og holde dig varm på samme tid. Hvad er der ikke at elske?

Derudover kan du tøffe rundt i et par dejlige, strikkede sokker derhjemme – hvis du er kreativ, kan du måske selv strikke nogle.

Ekstra lag, der holder dig varm

Er du kuldskær, er der hjælp at hente ved et ekstra lag tøj. Det kan fx være termoundertøj eller en undertrøje, som er med til at holde på varmen og beskytte din krop mod de dalende temperaturer.

Bliv inspireret af de nyeste trends

Har du lyst til at lade dig inspirere af årets vintermode og de nyeste tendenser? Tøjforhandlere, magasiner og sociale medier er alle sammen steder, som står klar med tøj, sko og accessories, som hitter denne vinter. De står klar til at tage imod dig, så du er klar til at indtage gaderne med stil.