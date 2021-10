SF og Enhedslisten indgår teknisk valgforbund

”Ingen stemmer til venstre for Socialdemokratiet skal gå til spilde,” lyder det i en fælles udmelding fra SF og Enhedslisten, der har valgt at indgå valgforbund forud for kommunalvalget. Foto: Presse

kv21 For at undgå stemmespild ved kommunalvalget, har SF og Enhedslisten valgt at indgå i et teknisk valgforbund.

Af Christian Valsted

”Ingen stemmer til venstre for Socialdemokratiet skal gå til spilde,” lyder det i en fælles udmelding fra SF og Enhedslisten, der har valgt at indgå valgforbund forud for kommunalvalget.

Det valgteknisk samarbejde betyder i bund og grund, at partier vil undgå stemmespild. Ved at indgå i et teknisk valgforbund har SF og Enhedslisten mulighed for at maksimere antallet af mandater, der tilfalder partierne i valgforbundet, og det kan i sidste ende få stor betydning for fordelingen af mandater. Ved kommunalvalget i 2017 betød et teknisk mellem Alternativet, SF og Enhedslisten, at stemmer fra Alternativet sikrede Enhedslisten et ekstra mandat.

”Selv om SF og Enhedslisten er to forskellige partier er der sager, hvor vi ser ens på tingene. Blandt andet på skoleområdet og miljø og natur. Det var derfor oplagt, at vi som de sidste mange valg er gået i et teknisk valgforbund med Enhedslisten. Samtidig forhindrer valgforbundet et større stemmespild. Derudover kan valgforbundet jo medføre, at partierne får et ekstra mandat at fordele, hvis stemmerne flasker sig rigtigt,” fortæller SFs spidskandidat Kenneth Rasmussen.

Bolværk mod højrefløjen

I et teknisk valgforbund har de to partier ikke lovet hinanden støtte efter valget, men Enhedslisten forventer at samarbejdet på venstrefløjen fortsætter.

”Erfaringen viser, at en stærk venstrefløj sammen med Socialdemokratiet kan være et godt bolværk mod højrefløjens privatisering og tilsidesættelse af miljøet eksempelvis med øget bilisme og flere parkeringspladser til fordel for grønne områder,” udtaler Peter Mikkelsen fra partiet.

Ved opgørelsen af et valg, hvor to eller flere partier har indgået et valgforbund, regnes valgforbundet teknisk som et parti ved mandatfordelingen. Derefter fordeles mandaterne blandt valgforbundets partier.