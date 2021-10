Se billederne: Ventetiden er ovre. Agent 007 is back in action

I torsdags fik den anmelderroste James Bond-film nummer 25 'No time to die' endelig dansk premiere. Det fejrede Atlas Bio med et gallaarrangement. Fotos Danish Street Docs- Jon Henriksen

Det har taget over halvandet år, men fra i torsdags kan fans af James Bond endelig følge med i Daniel Craigs sidste kapitel som agent 007 i filmen ’No time to die’.

Af Michael Hansen