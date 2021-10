Sådan skifter du nemmere bank

SPONSORERET INDHOLD Mange danskere har faktisk lyst til at skifte deres bank. Det kan der være mange grunde til, måske synes de ikke længere, de får ordentlig service hos deres gamle bank, måske har en ny bank bedre og billigere lån, eller de kan simpelthen bedre lide en anden bank, men selvom vi har lyst til at skifte bank, så er det faktisk utroligt få, der får det gjort. Det er ligesom aldrig rigtig på toppen af to-do-listen, men frygt ej, du kan faktisk skifte bank rimeligt let.

Find den rigtig bank til dig

Før du skifter bank, skal du vide, hvilken bank du gerne vil skifte til. Der er faktisk rigtig mange banker at vælge imellem, så det kan være lidt af en jungle. Find den rigtige bank for dig gennem en tredjepart, der kan hjælpe med at indhente tilbud og sammenligne dine muligheder.

For at tage den rigtige beslutning, er det vigtigt, at du først beslutter, hvad der er det vigtigste for dig. Vægter du fleksibilitet højere end stabilitet? Ønsker du en bank, hvor du kan gå ned og snakke med en, du kender, eller har du helt fint med, at din bank udelukkende er online.

Dette er nok den del, der kommer til at tage dig længst tid, men der kan være penge at spare, så det er ofte tid godt givet ud.

Husk at du er kunden

Indimellem glemmer vi, at vi er kunder i banken. Banken vil gerne have flere kunder i butikken, så du må gerne stille spørgsmål og stille krav til din bank. Når du er ude og shoppe efter en ny bank, så er du i en god position til at forhandle dig til bedre priser og vilkår. Det er specielt også tilfældet, hvis du også skal have et lån. Det kan være et godt tidspunkt, at bruge som en vægtstang til at kræve bedre vilkår hos din bank.

Selve skiftet

Når du har fundet banken, du vil være kunde hos, og har forhandlet dig frem til de bedste vilkår, så er det tid til selve skiftet. Det er faktisk ikke så svært, og det er ofte gratis. Den nye bank vil gerne hjælpe dig med at flytte alle dine interesse, det eneste du skal gøre, er at sende ny legitimation og ID, så de kan bekræfte din identitet.