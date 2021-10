Sådan oplevede pizza-ejer knivoverfaldet i Islev

Det var angiveligt i dette hus, at knivstikkeriet fandt sted. Politiet valgte i hvert fald at bryde døren ned og undersøge adressen til bunds: Foto: Red

Knivstik Robertos Pizzaria stod sidste søndag på den anden ende, da Sih Ahmet Yurdakul pludselig skulle ringe 1-1-2, fordi en mand kom stormende ind og med fakter forklarede, at hans kammerat var blevet stukket ned i bygningen overfor.

Af Michael Hansen

Et ubehageligt optrin udspillede sig på Slotherrensvej sidste søndag, da en østeuropæisk mand blev stukket ned af en anden østeuropæer, som kort efter blev anholdt. Selvom episoden er over en uge gammel, og der igen er faldet ro på i området, sidder oplevelsen stadigvæk i kroppen hos ejeren af Robertos Pizzaria. For selvom, at han og sine medarbejdere ikke overværede overfaldet på tæt hold, blev de alligevel involveret i knivstikkeriet. Det var nemlig pizzariaet, som alarmerede politiet og ringede 1-1-2.

”Der er pludselig nogen, som begynder at råbe ud fra gaden og en af dem kommer spurtende og råbende ind. Vi har svært ved at forstå, hvad han mener. Men han peger på sin hals og slår sig med knyttet hånd, som om, at en er blevet stukket, så vi vælger selvfølgelig at hjælpe ham ved at ringe efter politiet og en ambulance. Vi borgere, er jo til for at hjælpe hinanden,” forklarer Sih Ahmet Yurdakul, ejer af Roberto’s Pizzaria.

Normalt stille og roligt

I 11 år har Robertos Pizzaria leveret pizzaer til de sultne borgere, men det var første gang i Pizza-ejerens tid, at han har oplevet så meget postyr og blå blik i det ellers rolige Islev. Mange af hans faste kunder blev også nysgerrige, og troede først, at knivstikkeriet var sket på deres elskede pizzaria, men dem fik Sih hurtigt beroliget og forklaret, at det ikke var tilfældet. Han har efterfølgende også fortalt de kunder, som er kommet i løbet af ugen, at pizzariaet ikke har noget med knivstikkeriet at gøre. De blev uforvarende draget ind i det, fordi de som gode og lovlydige borgere tilkaldte hjælp.

Politiet ankom kort efter til stedet og tog kontrol med situationen. Sih spurgte, om der var mere, de kunne hjælpe med. Det var der ikke, så Sih valgte at gå tilbage og fortsætte arbejdet efter have afgivet sin forklaring til politiet.

”Politiet kom i løbet af fem minutter, og der var både hundepatruljer og alt muligt. Jeg har aldrig før oplevet så meget politi. Vi har aldrig haft problemer i det her område før. Til hverdag er her stille og fredeligt, så det var lidt chokerende at opleve.”

Politiet slog dør ned

I en video, som Rødovre Lokal Nyt har fået tilsendt af en vaks borger, ser man politiet bryde en dør ned i bygningen overfor pizzariaet. Det gjorde politiet ifølge pizza-ejeren, fordi de havde en fornemmelse af, at det var i den bygning, at knivoverfaldet skete og skulle sikre tekniske spor. Bygningen huser en del hjemløse, som bor på stedet. Politiet har efterfølgende forklaret, at der var tale om et internt opgør mellem to østeuropæiske mænd, hvad der ligger til grund for knivstikkeriet, ønsker politiet af efterforskningsmæssige grunde ikke at gå i detaljer med.