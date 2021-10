Sådan kommer du godt i gang i fitnesscentret

SPONSORERET INDHOLD Det kan være sjovt, hyggeligt, skønt og hårdt at træne. Drømmer du om at komme i bedre form, og har du lige fået dit første og splinternye medlemskort til dit lokale fitnesscenter? Du får her nogle gode råd, inden du træder ind i træningscentret.

Gør din krop klar

Først og fremmest kan det være en god idé at strække ud og varme din krop op til at give sig i kast med de mange forskellige motionsformer. Hvis du er ny i fitnessverdenen, kan du forvente ømme muskler efter en dag i centret. Derfor kan nogle måske have brug for massage, kosttilskud til led eller bare ren afslapning. Før du bruger kosttilskud til led, skal du undersøge, om det er for dig.

God vejledning

Det kan være en god idé at tage fat i personalet eller en fitnessinstruktør, når du starter op. De kan hjælpe dig i gang med de forskellige maskiner, og du kan få hjælp til at sammensætte et træningsprogram.

En personlig træner er også en mulighed.

Sæt dig et mål

Sørg for at sætte dig nogle realistiske mål, så du får nogle små, men gode succeshistorier undervejs i dit træningsforløb. Det kan fx være, at din kondi skal øges.

Træn sammen med andre

Der er en vis fleksibilitet ved at træne alene. Men nogle fitnesscentre tilbyder holdtræning, hvor man sammen træner forskellige områder. Der er helt sikkert også et hold for dig.

Du kan også få en god træningsmakker i din gode ven eller bedre halvdel under armen. I kan få en god snak, spotte hinanden eller få pulsen op sammen.

Ved at have et bestemt tidspunkt på holdtræning eller sammen med en, man kender, kan det for nogle være nemmere at holde fast i rutinen om at komme afsted.

Så er det bare med at hoppe i et lækkert sæt træningstøj. God træning!